El anime de 'Sakamoto Days' no es suficiente. Tras arrasar en Netflix, el asesino más letal y su konbini tendrán su propia película en acción real

Aunque no le han faltado detractores, no se puede negar que 'Sakamoto Days' ha sido uno de los bombazos de Netflix este año e incluso llegó a convertirse en el mejor estreno de un anime en la historia de la plataforma. Ahora la primera temporada de la serie ha llegado a su fin, pero si nos hemos quedado con ganas de más sicarios de andar por casa ahora 'Sakamoto Days' tendrá una película live action.

Un desafío por partida doble

El manga de Yuto Suzuki saltará a la pantalla grande en 2026, con un estreno programado para la Golden Week. Esta es una semana de vacaciones en Japón en la que a menudo se programan grandes estrenos, y se puede esperar que 'Sakamoto Days' aterrice en los cines japoneses entre el 29 de abril y el 6 de mayo de 2026.

Ya se ha dejado ver un primerísimo tráiler del live action de 'Sakamoto Days', con Taro Sakamoto repartiendo como el asesino letal que se convirtió en una leyenda... Aunque también nos deja ver un pequeño adelanto de su presente y la pequeña tienda de conveniencia que regenta.

Ren Meguro interpretará a Sakamoto en sus dos versiones, tanto en la joven y más "fit" como en su versión actual y retirada del mundo del crimen (con bastante maquillaje de por medio). Yuichi Fukuda, que se ha encargado de las adaptaciones a acción real de 'Saint Young Men', 'Gintama' o 'Wotakoi' será el director y guionista de 'Sakamoto Days', y la verdad es que ya se puede decir que es todo un experto en este tipo de adaptaciones.

Keiya Tabuchi, especialista en coreografías de acción que ha trabajado en 'El último samurái' y los live actions de 'Ataque a los Titanes', también está involucrado en la producción. Así que podemos esperar que estas secuencias estén bastante cuidadas.

Respecto al estreno internacional, todavía estamos pendientes. Aunque ya que se encargó de distribuir el anime, es muy posible que desde Netflix también quieran hacerse con el live action de 'Sakamoto Days' y que todo quede en casa.

En Espinof | 13 animes para principiantes que ver en streaming si no sabes por dónde empezar (y no estás para meterte en series de 300 capítulos)

En Espinof | No todo es 'Dragonball Evolution'. 5 live action de anime que demuestran que los remakes pueden ser la caña (y se pueden ver en streaming)