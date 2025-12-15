La escena postcréditos de 'It. Bienvenidos a Derry' y cómo conecta con las películas, según sus creadores: "It tenía un plan"

Se terminó la primera temporada de 'It. Bienvenidos a Derry' y, en lo que intentamos digerir el espléndido final, los responsables de la serie no nos dan tregua y nos plantan un epílogo/escena poscréditos que conecta, directamente con las películas... y cambia un elemento importante. Por supuesto, a partir de aquí spoilers.

Por si no hubiera habido muchas conexiones, esta vez quedaba cerrar de algún modo la historia de Ingrid, recluida en Juniper Hill. En lo que vemos calmándose ante los médicos, la serie salta más de dos décadas en el futuro hasta el mismo lugar, en la que vemos a una ya envejecida Mrs. Kersh nuevamente encarnada por Joan Gregson.

Hola, Bev

Se oye un tumulto y la anciana llega hacia el origen de todo: una paciente se acaba de suicidar. Es alguien cuyo apellido nos resulta familiar: Elfrida Marsh. Ante el cuerpo ahorcado dos personas destrozadas, una de ellas es nada menos que Beverly Marsh, interpretada nuevamente por Sophia Lillis. Es octubre de 1988, el mes de la desaparición de George Denbrough o, lo que es lo mismo, meses antes de la acción principal de 'It. Capítulo 1'.

Una escena bastante interesante porque cambia un poco lo que sabíamos hasta el momento de la relación entre Mrs. Kersh y Bev. En la segunda película vemos cómo esta Ingrid no es real sino que es un cebo que usa Pennywise para llegar a Bev (Jessica Chastain en 'Capítulo 2'). Esto da un matiz importante: la protagonista conoció realmente a la mujer real.

Un cambio sustancial, tal como declara el guionista y showrunner Jason Fuchs hablando para Variety:

«Lo que me encanta de esa escena es que te cambia la percepción del encuentro de Beverly con la manifestación de It de Mrs. Kersh en 'It. Capítulo 2'. Fui afortunado de trabajar en esa escena y en el momento imaginé que It estaba disfrazándose de la hija de Pennywise para aprovecharse de la relación traumática con su propio padre. No se me ocurrió, entonces, que Beverly Marsh hubiera conocido a la Mrs. Kersh real. Pero ahora, vas atrás y ves de nuevo esa escena y te das cuenta de que It tenía un plan. It sabe que Beverly ha visto de verdad a Mrs. Kersh al menos una vez y fue en el peor día de su vida, el día que su madre cometió suicidio. Así que cuando It toma esa forma es también una manera de acceder a un recuerdo largamente enterrado que se entrelaza con el momento más terrorífico hasta el momento de la vida de Beverly. Y podemos ver ese día, ese momento, al final de la temporada.»

Una escena que, por otro lado, se concibió a última hora. Tan a última hora que estaban ya en proceso de reshoots esta misma primavera cuando la rodaron. Así lo relata Muschietti en TV Line:

«Fue una idea de última hora, cuando me di cuenta de que le faltaba algo a la historia, la cual tenía una conexión visual con los personajes que conocemos y amamos de 'It'. Tengo que decir que mi idea de epílogo incluía un par de cosas más: estaba Marge como una señora mayor con un ojo jodido diciendo adiós a Finn Wolfhard en lo que tomaba el bus escolar; y más tarde a Mike Hanlon en la tumba de Leroy haciendo un [salto] temporal raro. Pero nada de eso pasó. Decidí ir a por un epílogo simple porque sabía que el final se estaba haciendo muy denso. Fuimos con [Beverly] y se menciona en 'It. Capítulo 2' que su madre se suicida y pensé que era fascinante unir esos dos personajes antes en su vida. En 'It Capítulo 2' vemos a Jessica Chastain ir a la casa de su padre y está muerto pero esta señora mayor vive ahí.



