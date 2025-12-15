La temporada 2 de 'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo' ha introducido cambios importantes, pero solo te darás cuenta si leíste los libros de Rick Riordan

Ha tardado dos años, pero 'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo' ha regresado a Disney+ con su segunda temporada. La serie continúa adaptando la saga de Rick Riordan con semidioses griegos y esta vez le toca el turno a 'Mar de Monstruos', el segundo libro protagonizado por Percy Jackson.

Como ocurrió con la anterior temporada, la serie de Disney+ ya ha introducido algunos cambios frente a los libros, aunque algunas diferencias tan solo podremos apreciarlas si nos sabemos los libros de Riordan de pe a pa.

¡Aviso! Este artículo contiene spoilers sobre los dos primeros capítulos de la segunda temporada de 'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo'

Ni escuela, ni escuelo

La segunda temporada de la serie empieza a toda pastilla, y quizás el mayor cambio que se puede notar es que va directa a la acción en lugar de ponernos al día con la vida "humana" de Percy. 'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo' es consciente de que nos interesan los monstruos, los dioses y la acción, así que no hay demasiado tiempo para perderlo en clase y en el instituto.

Aunque sin duda el mayor cambio es la introducción de Tyson el cíclope, el nuevo personaje de la serie y otro hijo de Poseidón. Mientras que en el libro de Riordan Percy se hace amigo suyo en la escuela, la serie lo pone más fácil: Sally Jackson lo acogió en su casa y lo apuntó a Merriweather College Prep con Percy. Así matamos dos pájaros de un tiro y movemos la trama mucho más rápido.

Al eliminar todo Merriweather Prep, también se ha quedado fuera la escena de balón prisionero en la que Tyson huele a los monstruos que van tras Percy y él y lo salva de un ataque de fuego. Aunque la serie más o menos recupera este momento al hacer que los gigantes lestrigones les persigan hasta el campamento mestizo en lugar de los calcotauros.

Las cosas también son un poco diferentes para Grover en la serie, ya que está metido de lleno la búsqueda de Pan y es atacado por los semidioses rebeldes que siguen a Luke Castellan. Cuando un tentáculo gigante sale del mar, Grover es transportado a la cueva de Polifemo, aunque en el libro la primera secuencia con Grover es bastante diferente. No hay un bosque ni monstruos marinos, sino que solo sabemos que Grover huye de alguien y se refugia en una tienda de vestidos de novia en Florida.

Que quede claro

Otro de los cambios más claros en la serie de 'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo' es hasta qué punto está involucrado Luke en todos los sucesos. Al fin y al cabo, los libros están narrados desde el punto de vista de Percy pero este enfoque no funciona en una serie, así que nos dejan ciertas cosas más claras como espectadores.

En el libro de Riordan nuestros protagonistas sospechan que fue Luke Castellan quien envenena el árbol de Thalia, pero en la serie le vemos claramente cometiendo el delito. Además, la serie hace mucho más hincapié en la amenaza real de los semidioses rebeldes con su ataque a Grover y también ha introducido un nuevo personaje original: Alison Simms, una hija de Apolo que se perfila como una antagonista recurrente.

Ausencias sonadas

'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo' ha hecho algunos cambios en el Campamento Mestizo y quizás la ausencia más sonada es la de Quirón. En la serie, Dionisio desvela que Zeus ha "despedido" a Quirón por ser un hijo de Cronos, mientras que en el libro el centauro es expulsado cuando se le acusa de envenenar el árbol de Thalia.

Tampoco aparecen en la serie George y Martha, las serpientes del bastón de Hermes. Porque aunque Hermes se deja caer por el Campamento Mestizo para ayudar a Percy, va con el tiempo justo y no deja ver su caduceo, aunque sí que deja a Percy el equipo necesario para emprender su misión.

Esto nos lleva al inicio de la aventura de Percy, Annabeth y Tyson para encontrar a Grover y el Vellocino de Oro: mientras que en el libro Tyson tira de nepotismo y pide ayuda a Poseidón, que les envía unos hipocampos sobre los que cabalgar, en la serie nos tenemos que conformar con un bote inflable.

Ah, tampoco está Dean Martin con sus Grandes Éxitos para asustar a las aves del Estínfalo durante la carrera de cuadrigas, aunque en su lugar la serie de Disney+ utiliza "Emotions" de Mariah Carey y nos deja una de las escenas más icónicas que hemos visto por ahora en 'Percy Jackson y los Dioses del Olimpo'. Un cambio más actual y que de paso va que ni pintado a la trama.

En Espinof | Las mejores series de Disney+ en 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025