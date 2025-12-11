Rick Riordan y los creadores de 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' explican los cambios del libro a la serie en la temporada 2: "Fuimos al mismo punto más rápido"

El fandom de 'Percy Jackson' es conocido por ser especialmente sensible a los cambios en pantalla de la serie de libros escrita por Rick Riordan -así lo demuestra su rotundo rechazo a las dos películas que se hicieron-. Pero con la serie de Disney+ 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo', que lanzó su primera temporada en diciembre de 2023 y acaba de volver con la segunda, Riordan y su equipo parecieron encontrar el equilibrio justo entre honrar las novelas originales y adaptar la historia para el medio.

Todos coincidieron en que el resultado funcionó. Y ahora, con el estreno de la temporada 2 -inspirada en la novela 'El mar de los monstruos'-, esa misión sigue cumpliéndose renueva. Hay cambios, decisiones narrativas y nuevos desafíos para Percy, Annabeth, Tyson y compañía, pero la serie sigue manteniendo viva la esencia de los libros.

Cambios en el horizonte

La temporada 2 comienza con Grover en el desierto, en busca de Pan, el dios perdido, tras los eventos finales de la temporada 1. Pero pronto descubre que algunos rostros conocidos del Campamento Mestizo se han aliado con Luke Castellan -decididos a derrocar a los dioses del Olimpo-, y que un monstruo gigantesco acecha bajo las aguas. Es solo el adelanto de lo que está por venir: una trama llena de peligros e incluso traiciones.

Al principio de esta nueva entrega asistiremos a un giro notorio respecto al libro original: Tyson ya es conocido como cíclope por Percy, algo que en la novela no ocurre hasta más adelante. Como explica Riordan: "Teníamos que buscar maneras de contar la historia de forma más eficiente… pasamos al mismo punto, solo que un poco más rápido". Un ajuste que agiliza la narrativa y refuerza los lazos entre los personajes desde el comienzo.

Por otro lado, uno de los momentos más brutales en la serie se revela desde el principio, cuando Luke apuñala y envenena el árbol mágico que protege el campamento. Riordan comenta que mostrar ese instante "en tiempo real" tiene un peso dramático inmediato que en la novela se desarrolla con más lentitud, y asegura que este ritmo intensifica la sensación de peligro.





Además, aunque la novela construye su romance lentamente, en pantalla la relación entre Percy y Annabeth ya muestra indicios de que hay algo más: coqueteos, dudas... Riordan admite que la adaptación magnifica ciertas tensiones: "Un momento que describo por escrito puede resultar mucho más impactante… así que tenemos muchas conversaciones sobre… ‘¿Cómo se verá esto cuando los personajes interactúen entre sí?’". Por ahora, siguen siendo amigos, pero hay historia para explorar. "Como dicen los niños, es diferente", añadió.

También, teniendo a Grover ausente en buena parte de la temporada, Tyson entra en escena como el nuevo compañero de Percy y Annabeth. Según Riordan, Daniel Diemer (Tyson) aporta "una dulzura y vulnerabilidad" que equilibra su fuerza física, transformándolo en un personaje querido y complejo. Su presencia altera las relaciones del grupo y plantea interrogantes sobre la lealtad, los prejuicios y los conflictos internos.

Los showrunners admiten que han tomado decisiones difíciles al adelantar tramas, ajustar personajes y condensar momentos clave para que "el espectáculo visual funcione" sin traicionar el corazón de los libros. Pero defienden sus cambios: cada ajuste está pensado para provocar emoción, urgencia y empatía en quienes siguen la historia. Si eres fan de la saga o buscas una aventura juvenil cargada de mitología, esta temporada promete mantenerte pegado a la pantalla.

