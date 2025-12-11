Últimos días para ver en Netflix una de las películas de animación más divertidas de los últimos años. Una comedia de acción muy especial

Entre las joyas más recientes del cine de animación, una de las que se ha ganado un sitio especial ha sido 'Los tipos malos', gracias a su sentido del humor, su frescura y un grupo de protagonistas tan carismáticos como incorregibles. DreamWorks reinventó aquí el clásico relato de ladrones profesionales con un estilo visual que mezcla los dibujos animados de siempre con lo pictórico, un ritmo endiablado y un encanto gamberro que recuerda a las películas de atracos más divertidas, pero en clave familiar.

La historia sigue a una banda de delincuentes sin remedio que, tras ser capturados, aceptan fingir que cambian para evitar la cárcel… aunque no tardarán en descubrir que convertirse en buenos es más complicado de lo que imaginaban.

De lo más refrescante de los últimos años

El corazón de la película está en su pandilla protagonista, formada por el Sr. Lobo, el Sr. Serpiente, la Sra. Tarántula, el Sr. Tiburón y el Sr. Piraña. Su química es instantánea, funcionan como una banda de ladrones tan eficaz como caótica, y la narración aprovecha cada interacción para construir gags memorables y un ritmo que no decae en ningún momento. El guion juega con los típicos clichés del cine de atracos, pero los retuerce con ingenio para que tanto adultos como niños puedan disfrutar de la película igualmente.

Otro de los grandes aciertos es su estilo visual. 'Los tipos malos' combina animación 3D con trazos y texturas que recuerdan al cómic y a la ilustración moderna, un enfoque que le da una identidad propia dentro de la animación más comercial. Y esta estética acompaña perfectamente la historia, aportando dinamismo a las persecuciones, expresividad a los personajes y un carisma incontestable al conjunto.

Por otro lado, a nivel temático, la película funciona sorprendentemente bien. Su premisa puede parecer ligera, pero aborda con humor la idea de la redención, la percepción pública, lo que significa cambiar y lo difícil que es hacerlo cuando todos esperan que seas el villano. Sin ponerse solemne ni dar lecciones, logra transmitir un mensaje positivo sin perder en ningún momento su espíritu travieso.

Además, el elenco de voces -tanto en su versión original como en el doblaje- eleva la película con interpretaciones llenas de energía y personalidad. Al final, estamos ante una propuesta redonda, divertida y con mucha acción. Pero será mejor aprovechar para verla ahora, porque Netflix la retirará de su catálogo el 14 de diciembre.

