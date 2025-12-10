Es una de las mejores películas de aventuras de la historia, pero Clint Eastwood cree que esta obra maestra "es horrible"

Clint Eastwood nunca ha sido de la escuela de Quentin Tarantino de abrir demasiado la boca para criticar el trabajo de los demás, pero sí que a lo largo de los años ha confesado su disgusto hacia algunos títulos emblemáticos. Por ejemplo, sobre 'El resplandor' dijo que era "un enorme desastre", pero es que además también atacó a una de las mejores películas de aventuras de todos los tiempos.

"No me gusta"

La película que sorprendentemente no gusta a Eastwood es 'Dersu Uzala', el extraordinario largometraje dirigido por Akira Kurosawa y estrenado en 1975. Es cierto que hay varios títulos del cineasta japonés mejor considerados, pero también que se trata de una obra excelente. Sin embargo, solamente hay una cosa en ella que impresionó a Eastwood.

El autor de 'Sin perdón' confiesa en una entrevista concedida a Paul Nelson que "me encantaba el trabajo de Kurosawa. No me gusta 'Dersu Usala'. Creo que es horrible, salvo por una bonita secuencia con el viento". Más contundente no se pudo mostrar Eastwood al respecto.

Sobre qué es lo que hace que 'Dersu Uzala' le disguste tanto, Eastwood recuerda que los primeros trabajos de Kurosawa "eran realmente geniales visualmente. Tenía la gran habilidad de crear imágenes visuales y dar vida a sus personajes. Querías conocerlos", algo que para él no sucedía en el caso de 'Dersu Uzala'.

Por cierto, no os creáis que su disgusto con la evolución de Kurosawa se limita a 'Dersu Uzala', pues Eastwood también confiesa que "no me gustó Kagemusha", el largometraje que hizo justo después. De hecho, asegura que "no me gusta ninguno de sus últimos trabajos, pero me encanta su periodo samurái".

Pese a lo poco que gustó a Eastwood, 'Dersu Uzala' fue un enorme éxito tan comercial como artístico, siendo además reconocida con el Óscar a la mejor película de habla no inglesa.

En Espinof | Las 15 mejores películas de Clint Eastwood

En Espinof | Akira Kurosawa, sus diez películas imprescindibles