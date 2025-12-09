La película bélica tan realista que Stanley Kubrick la considera una obra maestra: "No puedes entender de qué es capaz el cine sin verla"

Son varios de los directores que han dejado una huella imborrable en la historia del cine bélico, siendo Stanley Kubrick uno de ellos. Y es que en su filmografía encontramos títulos como 'Senderos de gloria' o 'La chaqueta metálica', pero él mismo era consciente que existía un título tan extraordinario y realista que era sencillamente una obra maestra imprescindible: 'La batalla de Argel'.

"Es muy impresionante"

Dirigida por el italiano Gillo Pontecorvo, 'La batalla de Argel' explora a fondo l la lucha entre el Frente de Liberación Nacional de Argelia y las autoridades coloniales francesas durante la Guerra de Independencia de Argelia. Calificada de forma unánime como una experiencia que trasciende lo puramente cinematográfico, Kubrick también acabó rendido a ella.

En una entrevista concedida a la revista Positif -aparece publicada en los números 100 y 101 de la revista, pero, por desgracia, no está disponible online- mostraba su total admiración hacia ella señalando que "todas las películas son, en cierto sentido, falsos documentales. Uno intenta acercarse lo más posible a la realidad, pero no es la realidad. Hay gente que hace cosas muy ingeniosas que me han fascinado y engañado por completo. Por ejemplo, 'La batalla de Argel'. Es muy impresionante".

Además, también tenemos declaraciones de segunda mano que subrayan aún más lo impresionado que quedó Kubrick con esa película. En The Encyclopedia of Stanley Kubrick se recogen unas palabras de Anthony Frewin, colaborador del cineasta en títulos como 'La chaqueta metálica' o 'Eyes Wide Shut', en las que señala lo siguiente:

Cuando empecé a trabajar para Stanley en septiembre de 1965, me dijo que no puedes entender realmente de qué es capaz el cine sin ver 'La batalla de Argel'. Aún estaba entusiasmado con ella antes de su muerte.

Si queréis comprobar por vosotros mismos si Kubrick exageraba o no con 'La batalla de Argel', podéis verla en streaming a través de Filmin.

