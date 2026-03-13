El final de la temporada 2 de 'Las gotas de Dios', explicado: "Te das cuenta de lo personal que es el vino"

La primera temporada de 'Las gotas de Dios' nos dejó una sensación de euforia difícil de olvidar. La serie de Apple TV logró convertir el mundo del vino en un terreno donde también tienen cabida las emociones, las rivalidades familiares y los descubrimientos personales.

Aquella primera tanda de capítulos acabó con Camille Léger ganando el desafío póstumo organizado por su padre, el legendario Alexandre Léger, y heredando su extraordinaria colección de vinos. Y también tuvo que compartirla con su rival Issei Tomine cuando descubrió que en realidad era su medio hermano. Aquella revelación cerraba la historia, dejándola en un punto bastante luminoso, pero la segunda temporada ha optado por tomar un camino mucho más agridulce.

A partir de aquí habrá spoilers del final de la temporada 2

Más melancolía y trasfondo

El viaje de Camille e Issei continúa con otro desafío. Esta vez, Alexandre les encarga encontrar el origen de lo que él consideraba el mejor vino del mundo. Pero el camino termina siendo más doloroso de lo que parece y trae consigo pérdidas irreparables y decisiones que dejan a ambos protagonistas en un lugar mucho más incierto del que estaban cuando empezó la serie. "Te das cuenta de lo personal que es el vino y de que no hay un solo vino igual en el mundo", contaba el productor principal de la serie, Klaus Zimmermann a Variety.

El nuevo reto de Alexandre lleva a Camille e Issei es rastrear el origen de un misterioso vino tinto sin etiqueta, sellado con cera. Una búsqueda que les lleva hasta Georgia, una de las regiones vinícolas más antiguas del mundo, donde descubren una historia familiar tan compleja como la suya. Pero el precio a pagar es muy alto. Camille tiene que distanciarse de su prometido, abandonar su puesto en la prestigiosa guía de vinos de su padre y acaba fracasando en su intento de preservar el misterioso vino.

Por otro lado, Issei intenta reconstruir su vida mientras procesa la pérdida de su madre. Aunque comienza una nueva relación, sigue lidiando con la oscuridad emocional que le rodea. El personaje incluso encuentra una extraña forma de enfrentarse a su trauma a través del buceo en apnea, una práctica que le obliga a enfrentarse literalmente al silencio y a la oscuridad.

Este cambio de foco será algo general en la serie. Si antes el mundo del vino se exploraba principalmente a través de Camille, ahora la historia profundiza más en Issei y en su pasado.

Al final, vemos una imagen sencilla pero cargada de significado, donde aparecen Camille e Issei contemplando juntos el atardecer, conscientes de que ahora solo pueden apoyarse el uno en el otro. "Él le abre los brazos y le dice: Ven", recordaba Geffrier. "En ese momento, ella solo tiene a Issei. Porque todos le cierran la puerta y se da cuenta de que él sigue ahí".

Aún no se sabe si la serie regresará por una tercera temporada, pero está claro que hay terreno por explorar si así se quisiera.

