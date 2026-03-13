La secuela de 'Las guerreras K-Pop' está oficialmente en marcha. Netflix vuelve a reunir a toda la banda para un segundo tour: "Hay mucho por mostrar"

Con el éxito masivo que ha tenido 'Las guerreras K-Pop' era inevitable que la secuela terminase llegando, aunque hace unas sus creadores nos dieron un chasco confirmando que los planes para otra película estaban paralizados.

Tenía mucho sentido, porque los creadores de 'Las guerreras K-Pop' se han estado dando un baño de masas y recogiendo premios sin parar. Pero ahora que la temporada va llegando a su fin, es hora de volver al estudio...

Empieza el siguiente tour

Desde Netflix y Sony Animation han confirmado, esta vez si que sí, que la secuela de 'Las guerreras K-pop' está en marcha. Además es una franquicia bien jugosa, por lo que ambas compañías han llegado a un acuerdo de varios años para seguir desarrollando el futuro de la saga musical con Maggie Kang y Chris Appelhans guionizando y dirigiendo la secuela.

"Siento un orgullo inmenso coo cineasta coreana porque la audiencia quiera más de esta historia coreana y nuestros personajes coreanos. Hay mucho más de este mundo que hemos construido y estoy muy emocionada por mostrarlo", dijo Kang en un comunicado, con Appelhans añadiendo: "Estos personajes son como nuestra familia, su mundo se ha convertido en un segundo hogar. Estamos emocionados de escribir su siguiente capítulo, desafiarlos y verlos evolucionar mientras continuamos expandiendo los límites de cómo la música, la animación y la historia se pueden unir".

'Las guerreras K-pop' se ha convertido en la película más vista de la historia de Netflix y ha sido un éxito rotundo tanto a nivel cinematográfico como musical. Ya ha arrasado en los Globos de Oro, y los Annie, los premios más importantes de la industria de animación, y tiene muchas papeletas para llevarse también el Oscar.

Por desgracia, por el momento no hay una fecha de estreno fija y no se han desmentido los cálculos de tener que esperar 'Las guerreras K-pop 2' hasta 2029, como poco. Mientras tanto parece que hay un corto animado en marcha, aunque tendremos que seguir esperando novedades en ese frente también, aunque la maquinaria ya empezado a moverse de verdad.

