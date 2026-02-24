'Las guerreras K-pop' allana el terreno hacía los Oscars. La película de Netflix no deja títere con cabeza en los premios más importantes de la animación

Mientras vamos calentado motores de cara a los Óscar 2026, la vida sigue y todavía quedaban algunos grandes premios pendientes en el tintero. Uno de ellos eran los Annie Awards, los galardones más grandes del mundo de la animación concedidos por profesionales de la industria.

Ha sido un año muy interesante para el cine independiente, pero como no podía ser de otra manera, 'Las guerreras K-pop' han arrasado con todo.

Seguimos Up, Up, Up

La película de Sony Animation y Netflix es un éxito casi sin precedentes para la plataforma y sigue acumulando récords y galardones. Y es que en la gala de los Annie Awards que se celebró el pasado fin de semana lideró la lista de ganadores con diez victorias.

'Las guerreras K-pop' recogió los premios a Mejor película, Mejor animación de personaje, Mejor dirección para Maggie Kang y Chris Appelhans, Mejor diseño de producción, Mejores efectos especiales, Mejor música en un largometraje, Mejor diseño de personaje en largometraje, Mejor doblaje para Arden Cho, mejor guión y Mejor edición.

Se ha llevado a casa todos los premios en las que estaba nominada, y eso que 'Las guerreras K-pop' era la película más nominada de la noche. La seguían 'Little Amélie' y 'Zootrópolis 2' con siete nominaciones cada una, pero ambas se terminaron yendo de vacío y Rumi y compañía hicieron pleno.

Aunque al fin y al cabo los Annie se entregan por profesionales de la industria, que tienden a valorar de manera mucho más imparcial que los miembros de la Academia, parece que este es simplemente otro adoquín más en el camino hacia los Óscar para 'Las guerreras K-pop'. Pocas veces hemos tenido una película animada levantando tanto revuelo y consiguiendo un impacto cultural de este calibre.

Así que, a menos que los Óscars decidan ponerse "indies" y conceder la estatuilla a 'Little Amélie' o 'Arco' o peguen un volantazo a favor de Disney... este año el debate es bastante inútil y premio está prácticamente cantado.

