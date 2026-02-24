Wagner Moura ya nos conquistó como la estrella de una de las mejores películas brasileñas y uno de los cañonazos de acción del siglo XXI

Hollywood sobre todo nos ha acostumbrado a disfrutar de la acción de manera efusiva, celebratoria, sin cuestionarnos demasiado si no estamos desensibilizándonos con la violencia y hasta condonando cometerla. Los cineastas más astutos son capaces de colocarnos en un punto trepidante, pero con una incomodidad pertinente.

Sin ser una película de acción, a menudo gustándose en ser un thriller cauteloso y construido pacientemente, ‘El agente secreto’ se aproxima a la violencia de una manera que se revuelve contra las históricas opresiones que se cometieron en Brasil, sobre todo en la dictadura. Es una película menos equívoca, aunque tan contundente como ‘Tropa de élite’, que se mueve en terreno muy diferente.

Escuadrón de la muerte

También protagonizada por Wagner Moura, la gran estrella nominada al Oscar, esta película de acción es una de las más potentes del siglo XXI, y una que continuó el fervor por el cine brasileño que se estaba dando en los primeros dosmiles. José Padilha dirige con contundencia este infernal paseo que se puede ver en streaming a través de Lionsgate+.

Nos encontramos en la Río de Janeiro de 1997, a pocos días de que se celebre la visita del Papa Juan Pablo II en la localidad. Una que en las favelas ha quedado dominado por los traficantes y gangsters locales, con la policía normal incapaz de hacer nada. Para ello, el capitán Nascimento lidera el batallón de operaciones especiales, la BOPE, que actúa al margen de la ley para imponerla.

Tener de protagonista y narrador a este personaje, así como de un joven agente que entra en la fuerza especial y va progresivamente doblegándose a sus métodos y cultura brutal, podría moverse peligrosamente en el terreno de vanagloriar los abusos policiales. Pero, de mostrarse crítico, también podría relativizar demasiado la violencia de las bandas locales.

‘Tropa de élite’: más que entrenamiento

‘Tropa de élite’ se coloca en un interesante punto medio, aunque no equidistante. Moviéndose entre ambos mundos explora cómo la violencia es un ciclo, que cada acción genera más abusos y más inseguridad, tratando de llegar más lejos de lo que algo como ‘Training Day’ (o todo el cine de David Ayer, muy dado a glorificar para dar una satisfacción más inmediata) se atrevía a tocar.

Esto no la ha librado de ser malinterpretada, pero en algún momento toca responsabilizar a los que leen mal lo que se está contando. Moura tiene cogido bien el punto para hacer persona real a su personaje, y colocarlo en el centro sin que sea precisamente heroico. Así, ‘Tropa de élite’ rompe con muchas convenciones del cine policial y crea una experiencia brutal que es también de incomodarnos de la mejor manera.

