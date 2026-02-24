El reboot de 'Expediente X' de Ryan Coogler ya es oficial. Contará con el creador de la serie original y un nuevo reparto: "Quiero hacerlo bien por los fans"

El regreso del universo de 'Expediente X' está más cerca que nunca. Acaba de confirmarse que el reboot de Ryan Coogler sigue adelante y que se le ha encargado un episodio piloto para Hulu. Se lleva comentando el proyecto desde el 2023 y por fin empieza a tomar forma con un enfoque renovado y un nuevo reparto.

Seguirá a dos agentes del FBI, condecorados pero muy diferentes, que forjan un vínculo al ser asignados a una división, clausurada hace tiempo, dedicada a casos de fenómenos sin explicación.

El regreso de un mito

Coogler escribirá, dirigirá y será productor ejecutivo del piloto bajo su sello Proximity Media, mientras que Jennifer Yale será la showrunner y productora ejecutiva. Además, el proyecto contará con Chris Carter, creador original de 'Expediente X' como productor ejecutivo y se sabe que estará protagonizado por X.

Para los fans de la ciencia ficción, es una alegría, porque la última vez que supimos de este proyecto fue hace ya tres años, cuando Carter reveló que Coogler lo había contactado para traer de vuelta la serie. Desde entonces, el director ha ido dejando pistas en entrevistas. "Al igual que mi relación con 'Rocky' y mi padre, 'Expediente X' es una de las cosas que comparto con mi madre", declaró Coogler a Variety. "Mi madre lo es todo para mí… así que esto es muy importante para mí. Quiero hacerlo bien por ella y por los fans. Mi madre ha leído algunas de las cosas que escribí. Está entusiasmada".

Este será el primer reboot oficial de la serie, que se emitió hasta 2001 tras nueve temporadas. Después volvió con dos entregas más en 2016 y 2018, bajo la batuta de Carter y con Gillian Anderson y David Duchovny retomando sus icónicos papeles de Scully y Mulder. También hubo dos películas como 'Expediente X' (1998) y 'Expediente X: Creer es la clave' (2008).

Se trata también de un notición para Coogler, que está uno de los mejores momentos de su carrera tras arrasar en la temporada de premios con 'Los pecadores', que batió el récord de nominaciones a los Oscar.

En Espinof | 40 segundos que lo cambiaron todo. Ni el creador de 'Expediente X' pudo predecir el impacto que tendría su elemento más reconocido

En Espinof | Las 26 mejores series que puedes ver en Hulu, el antiguo Star de Disney+