Matthew Lillard reconoce que le dolió lo que dijo Quentin Tarantino sobre él: "Me sentí como si hubiera muerto, es una lástima"

A Matthew Lillard le encantaría trabajar con Quentin Tarantino. Lo dijo recientemente en una entrevista con total honestidad, y quizá por eso le dolieron especialmente las palabras que el director pronunció el año pasado durante una entrevista en The Bret Easton Ellis Podcast, donde menospreció su trabajo y el de otros actores como Paul Dano y Owen Wilson.

Del golpe público al respaldo masivo

"Creo que es un cineasta increíble, y que diera un puñetazo así en la boca es una lástima", confesó Lillard. Tarantino había sido tajante: calificó a Dano como "el actor más débil del sindicato de actores" y aseguró que Lillard y Wilson "tampoco me importan". La polémica se viralizó de inmediato y convirtió el comentario en uno de los momentos más virales del otoño pasado.

Lejos de quedarse en el malestar, Lillard terminó comentando cómo lo vivió. “Me sentí como si hubiera muerto y estuviera en el cielo viendo a todos enviar sus tuits de DEP", contó sobre la avalancha de mensajes de apoyo. "Fue como formar parte de tu propio velatorio… viviendo todas las cosas bonitas que la gente dice después de que se muera alguien". Desde desconocidos que se le acercaron en un centro comercial hasta figuras como George Clooney, James Gunn y Mike Flanagan, el respaldo fue abrumador.

Flanagan, que dirigió a Lillard en 'La vida de Chuck' y lo eligió para el próximo reinicio de 'Carrie', lo definió como “el mejor”. Gunn, con quien trabajó en las películas de 'Scooby-Doo', lo llamó “uno de mis chicos (y actores) favoritos”. Incluso Clooney, al recoger un premio, aseguró que "sería un honor trabajar con" cualquiera de los intérpretes criticados.

Lillard ya había reaccionado públicamente en la GalaxyCon de Columbus con un "¿A quién le importa?", aunque admitió que duele: "Es horrible. Y no se lo dirías a Tom Cruise. No se lo dirías a un actor de primera línea en Hollywood". Más tarde, en declaraciones a Entertainment Weekly, reconoció que el apoyo fue una locura y bromeó: "Sigo enseñándoselo a mi esposa para convencerla de que valgo la pena, de que todavía le gusto".

