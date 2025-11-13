Quentin Tarantino, sobre la muerte del videoclub y el problema de ver películas en streaming: "Es muy triste"

A nadie le sorprenderá saber que a Quentin Tarantino no le entusiasma Netflix. Como otros directores, el autor de 'Pulp Fiction' defiende que las películas se deben descubrir en las salas de cines, especialmente cuando se trata de obras donde la pantalla grande es fundamental para disfrutarlas; así ocurría con su western 'Los odiosos ocho', en el que reivindicó el formato 70mm. Christopher Nolan está en su mismo equipo y para 'Oppenheimer' volvió a pedir al público que fueran a verla en la mejor sala posible.

Pero las películas tienen una vida limitada en cartelera y, tarde o temprano, todas acaban siendo distribuidas para el consumo en casa. Y ahí Tarantino se lanza otra vez contra el modelo de Netflix, Amazon Prime Video y las otras plataformas de streaming, aunque esta vez sí que es una batalla totalmente perdida. El director lamenta la extinción del videoclub y afirma que prefiere el viejo sistema al actual del streaming.

Antes, en el videoclub, "tomabas una decisión"

Cabe recordar que Quentin Tarantino trabajó en un videoclub antes de iniciar su carrera como realizador pero él asegura que la nostalgia no tiene nada que ver con su opinión; es una cuestión de compromiso. El cineasta cree que al alquilar una cinta VHS, un disco DVD o un Blu-ray, nos involucrábamos más que ahora con el steaming, con un abanico tan amplio de títulos disponibles en los distintos catálogos.

Así lo explica Tarantino:

"Es muy triste. Es muy, muy triste para mí. Y estoy un poco sorprendido de lo rápido que ha pasado, y un poco sorprendido de cómo el público ha pasado página, nadie está mirando atrás, realmente no les importa. Y no es sólo por la nostalgia. No estoy en Netflix así que ni siquiera puedo decir exactamente cómo funciona.

Incluso si estás suscrito a todos los canales de películas por cable, y eso es algo que tengo, accedes a la guía, desciendes por la lista y... ves algo o lo grabas y quizá nunca te sientes a verlo. O lo ves y quizá a los diez o veinte minutos empiezas a hacer otra cosa, y piensas: 'Nah, realmente no me interesa'. Hemos caído un poco en esto."

"Sin embargo, había una naturaleza diferente en el videoclub. Mirabas a tu alrededor, elegías cajas, leías las cajas por detrás. Tomabas una decisión, y quizá hablabas con el tío detrás del mostrador, y te recomendaba algo. Y no ponía simplemente algo en tus manos, te la vendía un poco, hasta cierto punto.

Y el asunto es que invertías en algo, de un modo en el que no estás invirtiendo con la tecnología electrónica cuando se refiere al cine. Por supuesto, todos hemos alquilado tres películas y no hemos podido ver la tercera, pero había un mayor compromiso. Y quizá bajabas al videoclub para ver Top Gun, eso es lo que querías, y ahí está Top Gun pero entonces eliges algo de lo que jamás has oído hablar antes, simplemente porque quieres algo más que Top Gun.

Quizá es algo que ha atrapado tu mirada, no sabías nada al respecto, y te la juegas. La alquilabas, sinceramente querías probar y ver algo hasta cierto punto. Y eso es lo que de verdad se ha perdido, extrañamente, se ha perdido el compromiso."

Aunque no le falta razón en general, creo que hay algunas afirmaciones bastante discutibles en las declaraciones de Quentin Tarantino. Seguro que en Los Ángeles uno tiene la posibilidad de acudir a una lista de videoclubs alucinantes con un gran catálogo, empleados cinéfilos, la posibilidad de descubrir toda clase de películas interesantes... pero en otras partes del mundo no es así. Y al final lo que importa más es poder ver la película que quieres cuando existe la opción de verla. Y si puede ser lo antes posible, pues mejor, ¿no?

Las salas de cine siguen ahí

Hablo por experiencia, claro. He vivido en un pueblo pequeño y, más allá de que compartiese o no mis gustos con la gente que trabajaba en los videoclubs (y que no tenían la pasión que muestra Tarantino por el cine), prefiero la oferta actual de títulos a la que había antes con los VHS o los DVDs. Por supuesto, adoraba ir al videoclub y tomarme mi tiempo en elegir, te llevabas muchas sorpresas y muchas decepciones, y supongo que era más divertido que ahora, pero se ha producido una mejora, un avance que nos facilita el acceso a las películas.

Pero sí, creo que tiene razón en que, ahora al tener tanta oferta en Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video..., se ha perdido seguramente parte de la experiencia del aficionado, o de acercarse al videoclub a descubrir qué había llegado, qué quedaba disponible o buscar algún "tesoro" en las estanterías. Esa intriga de elegir por la carátula, por intuición o alquilar una recomendación de alguien que estaba allí mismo en el sitio contigo.

Quizá es cierto que ahora estemos menos comprometidos con las películas (y las series), nos da todo más igual y dedicamos menos tiempo a barajar opciones y seleccionar qué ver. Como hay tanto disponible, simplemente agregamos todos los títulos que pueden estar bien y pulsamos play a lo que sea, por probar, algo que nos puede entretener un rato. De hecho, cuanto más corto, mejor. Cuanto antes podamos acabarla y pasar a otra cosa, mejor. Y siempre con la garantía de que, si no nos atrapa, la podemos quitar y poner la siguiente de la lista. Rápidamente, fácilmente.

Al videoclub no lo mató el streaming. Lo matamos entre todos porque llegó un nuevo invento que nos facilitaba la vida. Lo mató nuestra forma de vivir. Pero sí, el videoclub molaba. A veces. Si tenías suerte. Yo pienso más en las salas de cine, donde también podemos tener esa experiencia de descubrir y comprometernos a ver una película. Todavía aguantan. Vamos a disfrutarlas mientras podamos.

