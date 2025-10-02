HOY SE HABLA DE

"No estaríamos donde estamos sin él". Quentin Tarantino homenajea a Robert Redford y deja claro por qué fue vital para su carrera

"Muchas gracias, señor Redford", ha culminado el director de 'Reservoir dogs' y 'Pulp fiction'

Hace ya dos semanas de la triste muerte de Robert Redford, pero los homenajes a su persona y su recuerdo siguen sacudiendo a toda la industria del cine. No en vano era la estrella por antonomasia y una pieza indispensable del cine independiente americano que iba mucho más allá de sus actuaciones: fue él quien fundó el festival de Sundance en 1978, que desde entonces ha ayudado a lanzar a la fama a cientos de cineastas agradecidos eternamente a Redford.

Gracias por todo, Robert

Uno de ellos ha sido, por supuesto, Quentin Tarantino, que tuvo su primera gran oportunidad con 'Reservoir dogs' en Sundance, y desde entonces no ha olvidado. De hecho, le ha querido homenajear, según recoge The Hollywood Reporter, al aceptar el premio Vanguard del festival internacional de Burbank, afirmando que "Ninguno de los cineastas independientes estaríamos donde estamos sin el Sundance Film Institute"

Mucha gente estaba dedicando su tiempo y dinero solo para nosotros, para darnos la oportunidad de hacer una película independiente. Me decían "Eres joven, y puede que te presionemos, puede que te hagamos la vida imposible, pero te vemos". No me podía creer que algo podía ser tan artísticamente filántropo. 
"Así que muchas gracias, señor Redford", culminó, recibiendo el aplauso de todos los allí presentes. Junto a Tarantino, directores ahora de sobra conocidos por todos como Kevin Smith, James Wan, Robert Rodríguez, Paul Thomas Anderson, David O. Russell, Damien Chazelle, Darren Aronofsky, Steven Soderbergh o Jim Jarmusch también tuvieron sus primeras oportunidades en Sundance de la mano de Redford. Quien piense que solo era una cara bonita va siendo hora de que le de otra vuelta. 

