Ha fallecido Robert Redford, pero siempre le recordaremos por estas tres películas extraordinarias que se pueden ver en streaming

No está siendo fácil reponerse de la noticia de la muerte de un icono como Robert Redford, ya que hablamos de toda una estrella presente en muchos clásicos importantes de la historia del cine. Fuese de manera directa, al ser un rostro con el que vender muchas propuestas diferentes al público, como detrás de las cámaras como cineasta o apoyando el cine indepediente creando el Festival de Sundance.

Su importancia capital en el cine americano tiene muchas ramificaciones, lo cuál hace complicado ponerse a escoger una película con la que le recordarle. Por eso hoy destacamos tres, todas encontrables en plataformas de streaming, para disfrutar de tres exhibiciones diferentes de su talento cinematográfico.

‘Dos hombres y un destino’ (’Butch Cassidy and the Sundance Kid’, 1969)

Dirección: George Roy Hill. Reparto: Robert Redford, Paul Newman, Katharine Ross, Jeff Corey, Henry Jones.

Sus clásicos son una increíble gala de poderío y también de ganas de tantear los nuevos terrenos a los que Hollywood podía meterse. Junto a Paul Newman fueron iconos de diferentes tipos de historias liderados por nuevos tiempos de protagonistas, como fue el caso de su melancólico y precioso western que exhibió una de las mejores amistades de la historia del cine.

‘Gente corriente’ (’Ordinary People’, 1980)

Dirección: Robert Redford. Reparto: Donald Sutherland, Mary Tyler Moore, Timothy Hutton, Judd Hirsch, M. Emmet Walsh

Su legado ha quedado bastante manchado por ser la gran triunfadora en unos Oscars donde fue ignorada la magistral ‘Toro salvaje’. Y es innegable que la cinta pugilista es mejor, pero esto no cambia que este melodrama es realmente exquisito en como aborda las tragedias familiares y juveniles, y muestra el potencial buen tacto de Redford como cineasta. Uno que no siempre exhibió, pero que sin duda está presente en ‘Gente corriente’.

‘The Old Man & the Gun’ (2018)

Dirección: David Lowery. Reparto: Robert Redford, Sissy Spacek, Casey Affleck, Danny Glover, Tom Waits.

El final de la carrera de Redford estuvo marcada por los amagos hacia la retirada final del arte al que había dedicado décadas de su vida. Una de sus mejores elegías a este arte lo hizo apoyando a uno de los autores independientes más interesantes, tal y como hizo históricamente con la creación de Sundance. Con David Lowery hacen un crepuscular trabajo donde carisma, ternura y melancolía se juntan de una manera espléndida.

