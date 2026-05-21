Michael Bay resucitará la americanada propagandística dirigiendo una película patriótica sobre la guerra más actual y polémica de Estados Unidos

Honestamente, lo que más le apetece al público internacional ahora, en general, no es ver historias sobre el noble y poderoso ejército estadounidense rescatando a sus pobres soldados de guerras que ellos mismos han creado. Pero claro, el cine estadounidense no puede evitar contar este tipo de heroicas historias una y otra vez de varias maneras distintas... y si es Michael Bay el que está a los mandos, al menos nos aseguramos de que será espectacular.

God save Bay

Hace cuatro años que estamos huérfanos de Bay (desde la notable 'Ambulance') y, aunque lleva un año y medio con su nueva película, 'We are Storror' metida en un cajón, ya ha anunciado que tiene nuevo proyecto. El director volverá a contar una historia real de guerra patriótica tras la notable '13 horas': la misión de rescate de dos pilotos que cayeron tras las líneas enemigas en Irán.

De hecho, será una historia muy ligada a la actualidad, porque ocurrió este mismo abril durante la Operación Epic Fury, dentro de las ofensivas de Estados Unidos e Israel contra Irán que han llevado al cierre del Estrecho de Hormuz y a una situación geopolítica, digamos, compleja. No parece que Bay vaya a tratar ninguno de estos temas: sin importarle quién es el presidente o cuál es la visión pública de esta guerra, lo que quiere es hacer un "God save America" de manual. Siendo él, formalmente le saldrá impecable.

La película estará basada en un libro de Mitchel Zuckoff que aparecerá el año que viene y que narrará, minuto a minuto, la aparente heroicidad de dos soldados cuyo avión F-15E Strike Eagle fue atacado por el ejército iraní. Sobrevivieron en los montes Zagros hasta que fueron rescatados por sus compañeros, luchando ante un ejército hostil.

Si os estáis preguntando si Bay hará una película que critique de alguna manera al gobierno estadounidense o a su ejército, el propio director da la respuesta, como hemos leído en Deadline: "He tenido una relación fantástica durante mis 30 años de carrera con el Departamento de Guerra y los increíbles miembros del ejército de EEUU. En mi película '13 horas', ninguna fuerza de rescate respondió a la llamada de auxilio. Esta película trata sobre todos los que respondieron la llamada en una de las operaciones más complejas, peligrosas e intrincadas de la historia moderna. Celebra el heroísmo y la dedicación inquebrantable de nuestros miembros". Pues eso. Manita en el corazón e himno.

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