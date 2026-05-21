HOY SE HABLA DE

Michael Bay resucitará la americanada propagandística dirigiendo una película patriótica sobre la guerra más actual y polémica de Estados Unidos

La historia real de dos valientes soldados que cayeron tras las malvadas líneas enemigas, pero por suerte fueron rescatados por el valeroso ejército americano

13 Horas
2 comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
randy-meeks

Randy Meeks

Editor
randy-meeks

Randy Meeks

Editor
twitter
3272 publicaciones de Randy Meeks

Honestamente, lo que más le apetece al público internacional ahora, en general, no es ver historias sobre el noble y poderoso ejército estadounidense rescatando a sus pobres soldados de guerras que ellos mismos han creado. Pero claro, el cine estadounidense no puede evitar contar este tipo de heroicas historias una y otra vez de varias maneras distintas... y si es Michael Bay el que está a los mandos, al menos nos aseguramos de que será espectacular.

God save Bay

Hace cuatro años que estamos huérfanos de Bay (desde la notable 'Ambulance') y, aunque lleva un año y medio con su nueva película, 'We are Storror' metida en un cajón, ya ha anunciado que tiene nuevo proyecto. El director volverá a contar una historia real de guerra patriótica tras la notable '13 horas': la misión de rescate de dos pilotos que cayeron tras las líneas enemigas en Irán. 

De hecho, será una historia muy ligada a la actualidad, porque ocurrió este mismo abril durante la Operación Epic Fury, dentro de las ofensivas de Estados Unidos e Israel contra Irán que han llevado al cierre del Estrecho de Hormuz y a una situación geopolítica, digamos, compleja. No parece que Bay vaya a tratar ninguno de estos temas: sin importarle quién es el presidente o cuál es la visión pública de esta guerra, lo que quiere es hacer un "God save America" de manual. Siendo él, formalmente le saldrá impecable. 

Todas las películas de Michael Bay ordenadas de peor a mejor
En Espinof
Todas las películas de Michael Bay ordenadas de peor a mejor

La película estará basada en un libro de Mitchel Zuckoff que aparecerá el año que viene y que narrará, minuto a minuto, la aparente heroicidad de dos soldados cuyo avión F-15E Strike Eagle fue atacado por el ejército iraní. Sobrevivieron en los montes Zagros hasta que fueron rescatados por sus compañeros, luchando ante un ejército hostil. 

Si os estáis preguntando si Bay hará una película que critique de alguna manera al gobierno estadounidense o a su ejército, el propio director da la respuesta, como hemos leído en Deadline: "He tenido una relación fantástica durante mis 30 años de carrera con el Departamento de Guerra y los increíbles miembros del ejército de EEUU. En mi película '13 horas', ninguna fuerza de rescate respondió a la llamada de auxilio. Esta película trata sobre todos los que respondieron la llamada en una de las operaciones más complejas, peligrosas e intrincadas de la historia moderna. Celebra el heroísmo y la dedicación inquebrantable de nuestros miembros". Pues eso. Manita en el corazón e himno.

En Espinof | He visto esta película 70 veces y no me canso de ella. Es un entretenimiento perfecto y tiene un reparto de primera

En Espinof | Las mejores películas de acción de todos los tiempos

Temas

Ver 2 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios