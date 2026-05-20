El final de 'The Boys' es decepcionante. La soberbia serie de Prime Video acaba con un cierre eficaz pero poco emocionante

Reconozcámoslo, la temporada final de 'The Boys' ha ido de más a menos. No es desde luego el desastre que vienen proclamando algunos de los ¿fans? pero sí que en lo que nos íbamos acercando al cierre de la adaptación del cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, se notaba que no todo estaba tan afinado como antes.

Construir un final de una serie de la magnitud de esta es bastante difícil. Pero si se hace bien, el legado de la serie en cuestión es ensalzado. Si se hace mal, correrán durante años ríos de tinta y de odio. Y, en este sentido, hay que partir de la idea de que cada espectador se ha hecho una idea distinta de lo que quiere ver en este cierre.

Sin más

Decía Kripke, de hecho, que teme que la gente valore retroactivamente la serie por su final. No creo que sea un final que deje un regusto raro que te haga cambiar la opinión de la serie pero sí que creo que falla en un aspecto importante: ser emocionante. Al menos, un servidor esperaba algo de emoción. No la ha habido.

Hay que tener en cuenta, claramente, que si a algo se dedicó Garth Ennis durante los seis años en los que se publicó mes a mes 'The Boys' es a despojar de todo atisbo de gloria, honor y épica a sus superhéroes. Estos no son los dioses sobre la Tierra del universo DC o de Marvel, algo más "humanos" estos últimos y tampoco va de buenos contra malos.

Una línea, de despojar de prestigio al superhéroe, que ha seguido al pie de la letra Eric Kripke, por lo que es hasta apropiado que la serie termine con ese acabar con el jefe final, el autoproclamado dios sobre la tierra de Patriota, con la versión superpoderosa de una pelea de bar entre matones. Que, en el fondo, eso es lo que es Carnicero.

Tampoco es cuestión de que debamos tener toda la carnaza en la hora y poco que dura el episodio final. Sin embargo, he tenido la sensación de que han agotado todos los cartuchos antes de tiempo. En el último tramo de temporada se ha notado lo que podríamos llamar una falta de acierto a la hora de repartir los diferentes giros y puntos de avance de trama.

Esto hace que hayan llegado a este último episodio con libreta y marcando a lápiz las casillas de cosas por hacer que faltaban. En este sentido, es un final la mar de eficaz y que da a cada uno lo que se merece (o, al menos, lo que esperamos de ello) pero es tan frío en su ejecución que se olvida de conmover.

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