Meses después de pasar sin pena ni gloria en cines, se estrena en Disney+ una exaltada película basada en hechos reales que deja en nada a ‘El cuento de la criada’

Algunas películas no parecen hechas para ser fenómenos de público, e incluso son demasiado osadas para poder generar un consenso crítico. Ahora que se celebra Cannes estamos comprobando como esas películas se generan a patadas, y que unas pocas realmente conseguirán generar culto. Es posible que sea el destino que le aguarda a ‘El testamento de Ann Lee’.

Compulsiones e himnos

Este exaltado musical de Mona Fastvold, que dirige a partir de un guion suyo junto a Brady Corbet (ambos autores de ‘The Brutalist’, pero con roles invertidos), cuenta con una Amanda Seyfried extraordinaria para contar una historia de devoción y culto que deja en nada a ‘El cuento de la criada’. Una película que no tuvo realmente impacto en su paso por salas de cine, pero ahora se puede ver en streaming a través de Disney+.

Ann Lee es criada en una familia abusiva de Manchester, creciendo mientras se vuelve cada vez más devota y religiosa. Su ya tambaleante relación con la intimidad y la sexualidad se trastoca por los impulsos extremos de su nuevo esposo y tras perder a cuatro hijos al poco de nacer, llevándola a abrazar el camino beato y establecer un nuevo culto que viajará hacia los emergentes Estados Unidos.

Tomando inspiración directa aunque con bastante libertad del movimiento Shaker, Fastvold nos lleva por derroteros similares de los de ‘The Brutalist’, indagando en el procesamiento del trauma a través de la creación y la experiencia inmigrante como parte del camino. La historia le permite indagar aún más profundamente en los incómodos aspectos colonialistas de los actos cometidos.

La tonalidad es muy distinta, ya que se vale de la exaltación del movimiento corporal y la canción, entre el himno devoto y el folklore retorcido hasta volverse pop, para darle más extravagancia al tono. Es algo que hay que comprar como espectador, pero hay cuidado al detalle en lo visual suficiente para quedarse atrapado, además de que consigue aterrizar ese aspecto musical.

No todas las ambiciones logran cumplirse en la medida a la que aspira la película, pero no por ello deja de ser estimulante ver cómo lo está intentando. La fabulosa interpretación de Seyfried, y un sólido reparto a su alrededor, da un estupendo sostén a la empresa, dejando a ‘El testamento de Ann Lee’ como una experiencia en la que merece la pena aventurarse.

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