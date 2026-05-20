'Rick y Morty' da el paso más importante de su historia de la mano de su mejor director. "No hay límites a lo que puede hacer"

Puede que 'Rick y Morty' ya no sea el fenómeno cultural que fue hace unos años, pero sigue siendo uno de los mayores éxitos de Adult Swim. Y, con el ritmo ya cogido y haciendo una temporada al año (con sus más y sus menos, como siempre), sus creadores ya se han metido en otro lío que se venía rumoreando desde hace unos días: al igual que 'Los Simpson' y 'South Park', 'Rick y Morty' también tendrá su propia película.

¡Wubba-lubba-dub-dub!

El propio Dan Harmon se lo ha confirmado a CinemaBlend, e incluso ha confesado quién será el encargado de llevarla a cabo. Y sí, son buenas noticias. "Hemos visto la misma filtración, y por tanto estamos aquí, y podemos confirmar que estamos trabajando en una película. Jacob Hair es el director. O sea, no miramos en otros sitios. Decir que es una absoluta estrella del rock es, honestamente, trivializarlo, porque implicaría que es algo efímero. Jacob se unió a nuestro equipo y fue como añadir un pilar", ha dicho.

Creo que cuando empezamos a hablar de una película, si podríamos hacerla y quién podría dirigirla, la primera pregunta fue "¿Puede hacerlo Jacob?". Porque sería un sueño, en lugar de salir y coger a alguien que hubiera hecho un gran trabajo en otra cosa animada. Este es nuestro hombre, que ha hecho algunos de los mejores trabajos de la serie. Es como la versión de director de Donald Glover, en el sentido de que no sé si hay límites a lo que puede hacer. Aún no los hemos encontrado.

Desde la temporada 4, Hair ha sido el encargado de algunos de los mejores episodios de la serie, como 'Rickláctica, Serpiente de Combate', 'Mort Cena Rick Andre', 'Rickmurai Jack' o 'Sin Rickmort'. Ahora, de hecho, se dedica a ser el supervisor de dirección de prácticamente todos los capítulos, y tendrá una importancia brutal en el tono de la próxima temporada 9. Aún todo son incógnitas, claro, como si saldrá en streaming directamente o tendremos la oportunidad de verla en pantalla grande, pero para los que seguimos aguantando, qué queréis que os diga, es una pequeña gran alegría. Mejor tarde que nunca, ¿no?

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