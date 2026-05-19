El lío legal de 'Yellowstone'. Por qué tanto 'Marshals' como 'Rancho Dutton' están quemando puentes con la serie original

Podría ser perfectamente una de las IPs televisivas mejor valoradas en estos últimos años sin ser, de paso, de un género fantástico. Nacida en 2018, 'Yellowstone' lleva algo menos de una década generando grandes historias en la saga de los Dutton a través de varias series. Y una vez terminada la serie principal, tenemos un par de spin-offs que parecen haber querido quemar puentes respecto a lo anterior.

Arrancó 'Marshals', distinguiéndose todo lo que podía de la serie original ya no solo en cuanto a subgénero (más virado hacia el procedimental policíaco) sino también eliminando del plano a Monica, la esposa de Kayce (Luke Grimes). Luego 'Rancho Dutton' no es que quemase puente, quemaron la casa obligando a la pareja a alejarse todo lo posible estableciéndose a miles de kilómetros, en Texas.

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Unas claras distinciones que van algo más allá de lo puramente argumental y responden a requisitos legales. Al parecer, si bien la serie original es producción de Paramount, la distribución en streaming de esta corresponde a NBCUniversal. Esto causó en su momento un poco de lío con cómo se ha podido ver la serie tanto en Estados Unidos (en segunda ventana, Peacock en lugar de Paramount+) como por estos lares hasta la llegada de SkyShowtime.

Esto no aplica a los spin-offs (que ya distribuye Paramount)... pero sí a las secuelas directas (que seguirían en manos de NBCUniversal). Según una información de Puck, los abogados de NBCUniversal estarían muy atentos a cómo se desarrollan estos spin-offs porque si son demasiado continuación de la original, Paramount+ perdería la exclusividad.

De hecho, según destaca la publicación, desde Paramount habrían contratado abogados externos a la hora de desarrollar, al menos, el spin-off protagonizado por Cole Hauser y Kelly Reilly para evitar estos marrones legales y que 'Rancho Dutton' no se vea como una secuela sino como otra cosa.

Esta cláusula también podría explicar en cierto modo por qué hay proyectos que surgieron como spin-offs y que al final resultaron totalmente independientes de la saga. Recordemos que 'Agentes de la ley: Bass Reeves' iba a ser la temporada 2 de '1883' o, más recientemente, tuvimos el caso de 'The Madison' que en principio iba a estar en el mismo universo que el de los Dutton. En retrospectiva, se ven estos movimientos como un modo de ahorrarse dolores de cabeza.

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