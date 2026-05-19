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Woody Harrelson y Kristen Stewart protagonizan una de las películas más ingeniosas de Cannes 2026. Quentin Dupieux vuelve con otra comedia chiflada y exquisita

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El imprescindible cineasta francés regresa a Cannes con 'Full Phil'

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Full Phil

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Juan Luis Caviaro

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Dos años después de inaugurar el Festival de Cannes con la estupenda 'El segundo acto', Quentin Dupieux vuelve a la Croisette con dos nuevos largometrajes. El primero que hemos visto se titula 'Full Phil' y cuenta con un reparto encabezado por Woody Harrelson y Kristen Stewart, nuevas incorporaciones al peculiar universo del director francés. Se integran perfectamente, están muy divertidos dando vida a dos turistas estadounidenses en París.

Harrelson y Stewart protagonizan una de las dos historias que componen 'Full Phil', sobre el reencuentro de un padre en crisis con su hija, de la que se ha distanciado. Él, Phil, ha reservado una lujosa suite, pero no está contento porque las cosas no están saliendo tal como había planeado. Como suele ocurrir en el cine de Dupieux, un conflicto absurdo se convierte en una obsesión y a partir de ahí se desencadenan toda clase de situaciones disparatadas, creando un efecto de bola de nieve que siempre acaba de la manera más imprevisible.

'Full Phil', otro delicioso descenso a la locura con el sello de Quentin Dupieux

Durante este relato familiar, la hija, Madeleine, no para de comer todo lo que le ponen por delante, además siempre con un apetito insaciable. Mientras que el padre no come, no tiene hambre, y es a quien le molesta el estómago (reflejo del sentimiento de culpa). Como le ocurre a muchos padres, Phil de repente se da cuenta que su barriga está aumentando y asoma por debajo de la camisa, siendo inevitable recordar 'El sentido de la vida' de los Monty Python.

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La historia ambientada en el París actual se alterna con otra que se reproduce dentro de la primera ficción; una película dentro de la película. Cuando no discute con su padre, Madeleine se entretiene viendo lo que parece ser un clásico de terror de los años 50, en blanco y negro, cutre y ridículo, gore y graciosísimo. La parodia, inspirada en 'El monstruo de la laguna negra' y 'Frankenstein', está protagonizada por el dúo cómico Tim & Eric: Tim Heidecker y Eric Wareheim.

Una de las constantes que adoro del cine de Quentin Dupieux es que hace películas muy cortas. 85 minutos dura 'Full Phil'. Un soplo de aire fresco en un festival donde es habitual ver películas que superan las dos horas (casi siempre de manera injustificada). Y no es que las películas de Dupieux carezcan de ideas o de sustancia, todo lo contrario.

Quentin Dupieux Quentin Dupieux

Además de aderezar sus comedias con elementos de horror y de pesadilla, suele hacer comentarios afilados sobre toda clase de temas, desde el arte a la actualidad política o la cultura de la cancelación. En 'Full Phill' nos deja una postal de París que consiste en la Torre Eiffel, disturbios violentos en las calles, restaurantes de conceptos esperpénticos y hoteles preocupados por los comportamientos abusivos de sus huéspedes, lo que da pie a incluir a un genial personaje (encarnado por Charlotte Le Bon) que actúa como una coordinadora de intimidad pero en un contexto familiar.

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Los personajes de Dupieux suelen arrastrar inseguridades vergonzosas (la tripa de Phil), tienen una imagen exagerada de sí mismos, se obsesionan con detalles nimios o ridículos, y chocan constantemente con una realidad que ha dejado de encajar con su lógica, que ya no les funciona y les perturba, cayendo en una espiral surrealista y catastrófica.

Todo enmarcado en el sentido del humor chiflado y exquisito del cineasta, que a mí particularmente me fascina. He disfrutado mucho con esta 'Full Phill' que se ha presentado en Cannes dentro de la sección Midnight Screenings, las sesiones nocturnas donde se programan largometrajes que apuestan por el entretenimiento, la acción y las risas. Con tanta producción francesa en Sección Oficial, me parece un poco escandaloso que todavía no hayan encontrado sitio para el cine de Dupieux en competición. Igual están esperando que haga un drama de más de dos horas.

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