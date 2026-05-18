'Outlander' dice adiós con un épico episodio final que está a la altura de toda la serie. Cuesta imaginar una despedida mejor para Jamie y Claire

Con el final definitivo de 'Outlander', Claire y Jamie Fraser nos dicen adiós, y con ellos también llega a su fin una de las historias de amor más intensas, desmesuradas e inolvidables de la televisión. Después de ocho temporadas, viajes en el tiempo, guerras, pérdidas, separaciones imposibles y reencuentros épicos, 'Outlander' cierra su historia apostando el vínculo entre dos personas capaces de elegirse una y otra vez incluso cuando el destino parecía empeñado en separarles.

El final de la serie recupera la esencia romántica, trágica y melodramática que convirtió a la ficción en un fenómeno mundial desde aquel primer episodio en el que Claire Randall atravesaba las piedras de Craigh na Dun. Y aunque durante años 'Outlander' fue acumulando momentos delirantes, giros imposibles y tramas cada vez más excesivas, la química entre Caitriona Balfe y Sam Heughan siguió sosteniendo absolutamente todo. Porque más allá de las batallas históricas, la política o los viajes en el tiempo, la serie siempre fue sobre Jamie y Claire eligiéndose por encima de cualquier época, cualquier vida y cualquier tragedia.

A partir de aquí comienza el terreno de los spoilers

Un final marcado por la tragedia

El último episodio arranca con Jamie y Claire preparándose para la batalla de Kings Mountain, conscientes de que podría ser la última vez que estén juntos. La amenaza sobre Jamie lleva años sobrevolando la serie gracias al libro escrito por Frank Randall, donde se asegura que Fraser morirá en combate. Y 'Outlander' juega constantemente con esa tensión mientras la pareja se despide de su familia, de Fraser’s Ridge y también, de alguna forma, de toda la vida que han construido juntos.

En una de las escenas más emotivas del episodio, Claire recuerda aquel jarrón azul que observó durante su luna de miel con Frank al comienzo de la serie. Nunca llegó a comprarlo porque, poco después, atravesó las piedras y conoció a Jamie. "Todavía no tengo el jarrón azul, pero tengo todo lo que nunca supe que quería", le dice. Una frase que funciona como un resumen perfecto para toda la historia. Porque Claire jamás encontró la vida tranquila que imaginaba, pero sí un amor que terminó siendo capaz de cambiarlo todo.

La batalla por fin llega y, cuando parece que Jamie ha sobrevivido al destino que Frank predijo, 'Outlander' vuelve a darnos un golpe de revés. Patrick Ferguson le dispara en el pecho justo después del combate y Jamie muere en brazos de Claire. La escena es devastadora no solo por la muerte en sí, sino porque la serie entiende que el verdadero horror para Claire siempre fue perder a Jamie. Por eso decide quedarse junto a su cuerpo para morir junto a él.

Adiós a un gran romance

Pero 'Outlander' nunca ha sido una serie realista, y el final tampoco iba a serlo. Después de la muerte de ambos, la ficción regresa al mismísimo primer episodio para revelar por fin uno de sus mayores misterios: el fantasma que Frank veía observando a Claire desde la ventana era Jamie. El círculo se cierra de manera literal, conectando el final con el inicio de toda la historia.

La secuencia final deja abierta la posibilidad de que Jamie y Claire sobrevivan una vez más, haciendo hincapié en la idea que la serie sostuvo durante ocho temporadas: su amor trasciende el tiempo, la muerte y cualquier lógica posible. Puede que 'Outlander' haya sido excesiva, absurda o que se haya descontrolado en algunos momentos, pero también ha sabido mantener durante muchos años que una historia de amor solo funciona cuando seguimos creyendo en ella hasta el final. Por eso la recordaremos más allá de este desenlace.

La tenéis disponible en Movistar Plus.

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