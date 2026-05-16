17 adictivos animes de instituto que ver en streaming, con romance, amistad, lecciones para toda la vida y nuestra dosis necesaria de slice of life

Una de las facetas que atraen a muchos fans al mundo del anime es ese componente cotidiano, con recuentos de la vida y una cierta rutina con la que todos nos podemos identificar. Porque más allá de grandes batallas y personajes con superpoderes, los dramas y las comedias del día a día terminan siendo un refugio ideal para contar algunas de las mejores historias del medio.

Tener un instituto como escenario no es casualidad, porque al final muchos fans del anime rondan esas edades y es un campo de experiencias por el que todos hemos pasado. Aunque ojo, que algunos institutos no son tan normales, y en algunos institutos de anime puede pasar de todo.

Si nos gusta el slice of life y los animes de instituto, aquí os dejo una lista de imprescindibles que podemos ver en streaming.

Skip and Loafer

Uno de los animes recientes más monos del género, y que no falla para sacar una sonrisa. Con tonillo de slice of life noventero, en 'Skip and Loafer' tenemos a Mitsumi Iwakura, quien se muda a Tokio para asistir a un prestigioso instituto y comerse el mundo. Pero su primer día es desastroso, y todo lo que puede salir mal, sale peor.

Disponible en Crunchyroll

Komi-san no puede comunicarse

'Komi-san no puede comunicarse' ('Komi-san wa Komyusho Desu') es otro éxito reciente que maneja de miedo el humor, y cuyo mayor encanto reside en el gigantesco cast de personajes entre los que no hay uno ni medio normal. Bueno, sí, Shoko Komi, una chica muy introvertida a quien le cuesta conectar con la gente porque no consigue ni siquiera hablar. Aunque su mayor deseo es llegar a tener cien amigos.

Disponible en Netflix

Classroom of the Elite

Un genial thriller de instituto si necesitamos algo que nos mantenga enganchados y en vilo. 'Classroom of the Elite' no se queda con una versión idealizada de la vida estudiantil, y ofrece un punto de vista mucho más crudo de las dinámicas sociales que se cuecen en las clases. En concreto, se centra en la clase 1-D, donde se aparca a los alumnos menos prometedores de la escuela.

Ouran High School Host Club

'Ouran High School Host Club' es sin duda un clásico entre los clásicos y un imprescindible del género que sigue envejeciendo como el buen vino. Haruhi Fujioka es una adolescente que estudia con una beca en la elitista Ouran Academy, y gracias a su apariencia andrógina encaja de miedo en el Host Club del instituto.

Disponible en Netflix

Beastars

'Beastars' supone su propio giro de tuerca a los animes de instituto, con un cierto toque de thriller y de paso explorando las complicadas dinámicas de poder de su propio mundo. En un escenario en el que animales depredadores y presas conviven en aparente paz, empiezan a aparecer herbívoros asesinados en el instituto de Legoshi. Mientras tanto, el joven lobo empieza a sentir atracción por una coneja llamada Haru.

Disponible en Netflix

La melancolía de Haruhi Suzumiya

'La melancolía de Haruhi Suzumiya' es otro imprescindible del género, y que desde luego marcó un antes y un después en la década de los 2000 con su mezcla de ciencia ficción y comedia. Haruhi no es una chica normal (más bien está algo pirada), y para superar su aburrimiento con la gente normal decide empezar a comunicarse con extraterrestres y criaturas paranormales.

Disponible en AnimeBox

La desastrosa vida de Saiki K.

Una comedia ridícula y divertidísima, con un elenco caótico lleno de personajes completamente irreverentes. 'La desastrosa vida de Saiki K.' sigue a Saiki Kusuo, un adolescente con poderes descomunales que quiere vivir en paz, pero todo el mundo se le pone en contra.

Disponible en Netflix

Horimiya

Un anime monísimo, con el drama justo. Si siempre nos preguntamos qué ocurre después de que los protagonistas se declaren su amor, precisamente 'Horimiya' se encarga de explorar este territorio. Con opuestos que se atraen entre dos estudiantes que de entrada parecen completamente incompatibles, y un reparto de personajes secundarios que nos dejan una serie redondísima.

Disponible en Crunchyroll y Netflix

Toradora!

Otra de opuestos que se atraen, 'Toradora!' es un clásico inolvidable dentro de las comedias románticas de instituto y supuso la puerta de entrada a toda una generación al anime. Tenemos a Ryuji y a Taiga, dos vecinos destinados a llevarse mal, pero quienes acceden a una alianza temporal para conquistar a sus objetivos románticos.

Disponible en AnimeBox

Blue Box

'Blue Box' combina de maravilla anime de instituto, romance y deportes, con algunos de los mejores tropos de estos géneros. Taiji es un jugador de bádminton enamorado de Chinatsu, una estrella del baloncesto de su instituto. Sus vidas dan un giro inesperado, con Chinatsu mudándose con la familia de Taiji, cuando sus padres tienen que marcharse al extranjero.

Disponible en Netflix

My Dress-Up Darling

Un bombazo reciente de opuestos que se atraen. 'My Dress-Up Darling' sigue a Wakana Gojo, un chico introvertido que sueña con ser un maestro artesano de muñecas tradicionales. Cuando Marin Kitanawa, una chica explosiva y popular, descubre que sabe coser, lo recluta para que la ayude a crear cosplays de sus personajes favoritos.

Disponible en Crunchyroll y Netflix

Kakegurui

Pasamos a un peculiar thriller con 'Kakegurui', que nos lleva a un instituto muy elitista en el que tu puesto en la escala social se determina por lo bien que se te den los juegos de apuesta y sus estrategias. Cuando llega Yumeko, una nueva estudiante que resulta ser una jugadora compulsiva, ella sola pone en jaque la jerarquía de la escuela.

Disponible en Netflix

Kimi ni Todoke

'Kimi ni Todoke' es un imprescindible que volvió del limbo tras más de una década de vacío. Un romance tierno y encantador sobre las vicisitudes de tratar de encajar con tus compañeros, y salir del cascarón con ayuda de nuevas amistades.

Disponible en Netflix

Go For It, Nakamura-kun!

Uno de los estrenos más refrescantes de 2026 fue 'Go For It, Kakamura-kun!' ('Ganbare! Nakamura-kun!!'), una comedia romántica con regustillo a los clásicos centrada en un chico gay que aún no ha salido del armario. Nakamura está enamorado de un compañero de clase, pero mientras reúne el valor necesario para hablar con él se pasa el día imaginando situaciones en las que lo consigue.

Disponible en Crunchyroll

Kaguya-sama: Love is War

'Kaguya-sama: Love is War' es un clásico moderno y uno de los mejores animes de instituto recientes para meternos en el género. Con dos protagonistas que se gustan un montón pero son más tontos que un haba y demasiado orgullos para admitirlo... Así que empiezan una competición para conseguir que el otro sea el primero en declararse.

Disponible en Crunchyroll

Assassination Classroom

Aquí nos metemos en un terreno un poco peculiar, con una comedia de ciencia ficción y ciertas dosis de acción. En el caso de 'Assassination Classroom', los alumnos son un grupo problemático, y tienen la misión de matar a su profesor alienígena antes de que termine el curso. Por desgracia, tiene unos poderes que le vuelven invencible, pero también es el mejor profesor que han tenido nunca.

Disponible en Netflix

Great Teacher Onizuka

Un estandarte de los animes noventeros, y con un planteamiento poco habitual pero al que se le puede sacar mucho jugo. En 'Great Teacher Onizuka' tenemos a Onizuka, un delincuente que decide meterse a profesor de instituto para lugar... Y, sin embargo, termina siendo justo el mentor que necesitaban sus alumnos.

Disponible en Crunchyroll

En Espinof | Las mejores series de anime de 2025... hasta ahora

En Espinof | Estos 4 animes cumplen 30 años en 2025 y siguen siendo una maravilla. Dónde ver en streaming algunos de los mejores clásicos de los años 90