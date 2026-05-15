Esta noche en TV, el mejor western de Quentin Tarantino y uno de los mejores del siglo XXI

Era inevitable que Quentin Tarantino se acabase metiendo en el western, un género cuyos códigos asombraban de vez en cuando en su obra y por el que un aficionado al cine clásico como él debía sentir devoción. Dos veces se metió de lleno en la violencia del salvaje Oeste, pero la mejor de todas sigue siendo ‘Los odiosos ocho’ (’The Hateful Eight’).

Guerra sin cuartel en la cabaña

Un ejercicio de cámara muy cuidadoso y exquisito, además de bruto y político. Protagonizada por Samuel L. Jackson, Kurt Russell y Jennifer Jason Leigh, la brutal película de Tarantino es una de las mejores de este siglo, y hoy va a poder verse en televisión a través de La 1 a partir de las 22 horas de la noche (también en streaming a través de AMC Channels).

A lo largo de la nevada Wyoming, una diligencia con un cazarrecompensas y su detenida que lleva a la justicia recogen a un antiguo soldado unionista y a un sureño que afirma ser el próximo sheriff de Red Rock. La tempestad les obliga a detenerse en una posada aislada, donde se encontrarán con unos cuantos desconocidos con intenciones poco claras.

Tarantino elabora desde aquí una olla a presión que no puede evitar remover un poco más a través de sus usos de la narración temporal no lineal y alguna pirueta narrativa extra. Pero así es como crea un apasionante ejercicio que tiene tantas partes de ‘La diligencia’ y de algunas guarrerías grasientas como de ‘La cosa’.

Queda siempre la intriga de cómo podría haber resultado el cineasta de haber ido a por todas por el terror más allá del experimento de la grindhouse, porque sus películas más recientes han exhibido momentos de verdadera tensión y horror. En ‘Los odiosos ocho’ estira todo lo posible la intriga más inquietante para deleite del espectador.

Deslenguada, pero también con una interesante intención de reflexionar sobre la división profunda de Estados Unidos tras la guerra de secesión, ‘Los odiosos ocho’ consigue ser fabulosa en su manera de ir a contracorriente mientras está honrando a los clásicos. Una gran muestra de cómo Tarantino es más que referencia o copia, sino que tiene cine en el ADN.

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