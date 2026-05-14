Hoy en Netflix, un thriller periodístico imprescindible sobre el #MeToo y una película que sigue más vigente que nunca

'Al descubierto' ('She said') no es solo una película sobre periodismo de investigación, también es una de las reconstrucciones más tensas del inicio del movimiento #MeToo. Dirigida por Maria Schrader y protagonizada por Carey Mulligan y Zoe Kazan, la película sigue el trabajo real de las periodistas Megan Twohey y Jodi Kantor mientras investigaban los abusos sexuales cometidos por Harvey Weinstein y destapaban uno de los mayores escándalos de la industria del cine.

Pero lejos de convertir la historia en un thriller exagerado 'Al descubierto' apuesta por mostrar el peso del silencio, el miedo de las víctimas y la importancia de escuchar. La película consigue transmitir tensión sin necesidad de grandes escenas dramáticas, y encuentra su verdadera fuerza en las conversaciones, las dudas y el enorme riesgo que implicaba contar la verdad.

El impacto del #MeToo

A diferencia de otras películas sobre investigaciones famosas, esta evita el espectáculo. No hay persecuciones ni grandes discursos épicos. La tensión nace de las entrevistas, de las llamadas telefónicas y de cada mujer que duda antes de hablar. Esa decisión hace que todo se perciba de una forma mucho más real y devastadora.

Además, las dos protagonistas tienen una química impecable. Carey Mulligan interpreta a Megan Twohey con una intensidad contenida brillante, mientras Zoe Kazan aporta sensibilidad y empatía como Jodi Kantor. Juntas construyen una dupla creíble y alejada de la típica representación hollywoodense del periodista como héroe.

Uno de los mayores aciertos de 'Al descubierto' es mostrar que el caso Weinstein no cambió solo a Hollywood, sino también la forma en que muchas mujeres empezaron a hablar sobre abuso, poder y violencia. La película nunca explota el dolor de las víctimas, sino que les da espacio, voz y humanidad.

Aunque el nombre de Harvey Weinstein atraviesa toda la historia, 'Al descubierto' nunca gira realmente alrededor de él. La película está enfocada en las mujeres que hablaron, en las periodistas que investigaron y en el sistema que permitió que todo ocurriera durante décadas.

Sin golpes de efecto ni manipulación emocional, 'Al descubierto' logra convertirse en un drama absorbente y muy relevante. Es cine periodístico clásico, pero también una reflexión sobre el poder, el miedo y la importancia de contar historias incómodas. Está disponible en Netflix.

En Espinof | Las 12 mejores películas de 2026… por ahora

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026