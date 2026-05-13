'Kiss Me' va mucho más allá de muchas otras series juveniles. La serie de Amazon es un retrato fresco sobre relaciones y consentimiento

Creo que no soy la única que se ha preguntado alguna vez cuáles son los ingredientes que hacen que funcione una buena historia de amor en pantalla. Personajes con los que conectar, conflictos que los separen y los vuelvan a unir, malentendidos inevitables, gestos románticos exagerados y, sobre todo, una química que haga creíble cada emoción. Puede que sean estos u otros, pero todos ellos los tiene 'Kiss Me' ('Off Campus'), la nueva serie romántica de Amazon.

Basada en el fenómeno literario de Elle Kennedy, la serie cumple con todo eso y consigue algo más difícil: una mirada actual sobre las relaciones, el consentimiento y la masculinidad dentro del universo universitario.

Entre clichés y realidad

La serie arranca con una premisa clásica del género: dos personas opuestas obligadas a convivir bajo un acuerdo que ninguno planeaba. Hannah es una estudiante de música reservada, centrada en su futuro y enamorada de alguien que apenas la ve; y Garrett, en cambio, es una estrella del hockey universitario con problemas académicos y una presión familiar constante. El pacto entre ambos es sencillo. Él la ayuda a acercarse al chico que le gusta fingiendo ser su novio, y ella le da clases para que no pierda su lugar en el equipo.

A partir de ahí, 'Kiss Me' juega con todos los tropos del romance juvenil, pero evitando quedarse en la superficialidad del cliché y construyendo algo más complejo a medida que los personajes se conocen de verdad, especialmente cuando las emociones empiezan a romper el contrato inicial.

Uno de los elementos más interesantes es cómo la serie introduce personajes secundarios en la universidad donde transcurre la historia. Amigos de Garrett como Dean, Logan o Tucker no solo funcionan como apoyo cómico o narrativo, sino que también abren la puerta a futuras tramas dentro del mismo universo.

Consentimiento e identidad

Más allá del romance principal, 'Kiss Me' destaca por la forma en que aborda temas más sensibles sin perder la ligereza. La relación entre Hannah y Garrett se construye desde el respeto constante de los límites, algo que la serie enfatiza en varias escenas cotidianas. Garrett nunca fuerza situaciones ni invade el espacio de Hannah, y esto convierte su dinámica en un ejemplo donde el consentimiento es visible, natural y constante. Ya podrían ser todas las series románticas juveniles así.

Además, la serie también evita la explotación de temas más duros como la violencia sexual, que en otros títulos del género suele aparecer de forma explícita. Aquí, en cambio, se sugiere y se trata con cuidado, centrando la narrativa en el impacto emocional y en la recuperación de los personajes. El resultado es un romance juvenil que, sin renunciar al drama, apuesta por una mirada más responsable y actual sobre las relaciones.

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