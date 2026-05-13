Esta serie tiene solo 6 episodios y es lo más visto en Netflix. Un thriller británico apasionante basado en hechos reales

La primera imagen de 'Leyendas' es muy contundente: dos cadáveres en extremos opuestos de la sociedad británica de los años 90. El thriller británico de Netflix está basado en hechos reales y comienza con la muerte de dos jóvenes, un adolescente de un barrio humilde de Liverpool y un estudiante de Oxford con un futuro privilegiado por delante. Ambos han muerto por la misma causa: la heroína.

A partir de ahí, la serie de Neil Forsyth reconstruye un contexto en el que la epidemia de drogas en el Reino Unido había superado cualquier capacidad de respuesta institucional, obligando al Estado a improvisar una estrategia tan desesperada como absurda: convertir a agentes de aduanas en infiltrados encubiertos dentro de las redes de narcotráfico. Lo que sigue es un retrato tenso de una guerra imposible, donde la administración pública intenta combatir un sistema criminal que se les escapa de las manos.

El conflicto se desborda

El detonante de la historia llega cuando Downing Street presiona a la Aduana británica para responder a la crisis de la heroína. Sin recursos adicionales ni estructuras nuevas, la única solución posible es reciclar al personal existente y lanzarlo a una misión encubierta de altísimo riesgo.

Aquí es donde Angus Blake (Douglas Hodge), director de investigaciones, delega la operación en Don Clark (Steve Coogan), un agente con experiencia en infiltración pero también con las secuelas emocionales de haber vivido demasiado tiempo en la clandestinidad.

Don propone una idea tan simple como peligrosa: crear identidades falsas -"leyendas" en la jerga criminal- para infiltrar a los funcionarios dentro de las redes de narcotráfico que operan entre Liverpool y Londres. Su proceso de selección es rápido, porque entre las decenas de candidatos, solo cuatro encajan en el perfil necesario para sobrevivir en ese entorno.Y ninguno está realmente preparado para lo que viene.

El equipo resultante es de lo má heterogéneo. Kate aporta determinación y ambición; Bailey, análisis y control; Erin, la infraestructura administrativa que sostiene la operación; y Guy (Tom Burke), un agente marcado por la rutina y la desconexión emocional, acaba siendo una pieza clave precisamente por su capacidad para desaparecer dentro de su propia identidad. Desde el principio, la serie deja claro que el mayor riesgo no es la misión, sino la transformación personal que implica vivir una vida falsa durante demasiado tiempo.

A partir de ahí, la investigación se bifurca en Liverpool y Londres. En ambos escenarios, las redes de narcotráfico se revelan como estructuras complejas, casi empresariales, que conectan pequeños distribuidores con organizaciones internacionales. Y vemos cómo la serie avanza entre callejones, oficinas improvisadas y cafeterías que funcionan como centros de operación, mostrando un sistema criminal mucho más cotidiano y extendido de lo que parece a simple vista.

El gran acierto de 'Leyendas' es su forma de marcar la tensión desde la burocracia y el realismo más que desde la acción. La serie no se apoya en grandes escenas espectaculares, sino en la acumulación de decisiones, errores y dobles identidades que poco a poco van erosionando a sus protagonistas. El resultado es un thriller denso, exigente e inmersivo que convierte la guerra contra las drogas en una red de pequeñas derrotas personales.

La tenéis en Netflix.

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