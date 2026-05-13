Los Oscar de 2027 confirman quién será el presentador de la gala, y me han dado la mejor noticia posible: Conan O'Brien no se va a ningún sitio

Aunque muchos unamos los Óscars con Billy Crystal o incluso con Jimmy Kimmel, lo cierto es que nadie ha presentado la ceremonia tantas veces como Bob Hope, que de los 40 a los 60 acabaría convirtiéndose en la cara de la ceremonia con un total de 19 participaciones. Probablemente nunca nadie en la historia vaya a superarle pero, viendo lo divertidas que han sido las dos últimas ceremonias con Conan O'Brien, yo firmaría ahora mismo por otras 17.

Y el Oscar al mejor presentador es para...

De momento, y como ya se dejó caer al final de la última ceremonia, veremos a Conan en una tercera ocasión durante los Oscar de 2027, en la edición número 99 que se celebrarán el 14 de marzo. Variety ha confirmado que los productores serán los mismos que los últimos cuatro años, Raj Kapoor y Katy Mullan, así que no parece que vaya a salirse del camino marcado por las últimas ceremonias. No es que me esté quejando, conste.

Estamos encantados de volver a trabajar con Conan, Raj, Katy, Jeff y Mike en la 99.ª edición de los Óscar. Forman un equipo increíble y han producido programas cautivadores, entretenidos y conmovedores en los últimos dos años. Estamos muy agradecidos por su continua colaboración en este homenaje a nuestra comunidad cinematográfica mundial, y esperamos con ilusión que Conan dirija de forma magistral la celebración con su brillantez y su humor.

Hay que decir que Conan no solo es una de las personas más graciosas del show business, sino que también es uno de los más queridos, con un estilo marcado, peculiar y único desde la primera vez que presentó un late night, allá por 1993, cuando aún era un pipiolo salido de 'Saturday Night Live' y 'Los Simpson'. Aunque supongo que harán algo especial para la centésima edición de 2028, de momento es un placer repetir con Conan en un marrón que en Hollywood ha rechazado demasiada gente y en el que él ha conseguido encontrarse cómodo. No es fácil.

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