"La he visto cuatro veces y mejora con cada visionado". Quentin Tarantino reivindica esta película de 2010 como una de las mayores obras maestras del siglo XXI

Quentin Tarantino no tiene pelos en la lengua a la hora de dar opiniones sinceras sobre las películas de otros directores, ya sea para mostrar lo encantado que quedó con ellas o para expresar su decepción con trabajos ajenos. En el caso de 'Imparable' ('Unstoppable') sucedió lo primero, hasta el punto de que la sitúa como una de las películas favoritas y una de las mayores obras maestras de lo que llevamos de siglo XXI.

Estrenada en 2010, 'Imparable' fue el último largometraje dirigido por Tony Scott y cuenta la historia de Frank Barnes (Denzel Washington), un ingeniero de ferrocarriles que está a punto de perder su trabajo y encima conoce al joven novato (Chris Pine) que va a ocupar su puesto. Sin embargo, todo eso queda de lado cuando un tren de carga que transporta una sustancia química altamente tóxica e inflamable pierde el control y se convierte en una amenaza que podría causar miles de muertes.

Tarantino también asegura que es "una de mis últimas películas favoritas de un director"

Pese a las buenas críticas (tiene un 87% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes), lo cierto es que 'Imparable' fue una decepción comercial. Eso se debe a que es cierto que logró unos ingresos mundiales de 167,8 millones de dólares, pero su elevado coste de 100 millones llevó a que no fuese una película rentable.

No obstante, lo que realmente nos importa ahora es el elogio de Tarantino, quien no duda en situarla como "una de mis últimas películas favoritas de un director". Un detalle clave, pues siempre ha sido muy crítico con que los últimos trabajos de muchos realizadores con "jodidamente patéticos", siendo un factor clave en su decisión de solamente hacer 10 largometrajes antes de retirarse.

Volviendo a 'Imparable', el director de 'Pulp Fiction' confiesa que "la he visto cuatro veces y cada vez me gusta más. Si me hubieran preguntado hace años, habría incluido 'El fuego de la venganza' en la lista, pero 'Imparable' es una de las visiones más puras de la estética de acción de Tony, los dos actores son geniales juntos, y mejora con cada visionado. Es una de las mejores películas de monstruos del siglo XXI. El tren es un monstruo. El tren se convierte en un monstruo. Y se convierte en uno de los monstruos más grandes de nuestro tiempo. Más fuerte que Godzilla, más fuerte que las películas de King Kong".

Si todavía la tenéis pendiente -ahí os quedáis sin excusas entre las palabras de Tarantino y que dure apenas 90 minutos- o simplemente queréis volver a verla, encontraréis 'Imparable' en el catálogo de Disney+.

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