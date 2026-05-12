'Blue Lock' es más que un anime, y en Japón quieren replicar su éxito. Así es el ambicioso plan para crear al mejor jugador de fútbol del mundo

A veces la realidad, si no supera a la ficción, se termina pareciendo curiosamente. El anime de 'Blue Lock' se estrenó en medio del Mundial de Qatar y fue una auténtica revolución y carne de memes con los avances del equipo japonés. Porque, por si aún lo tenemos pendiente, 'Blue Lock' es un thriller deportivo muy peculiar en el que la federación de fútbol japonesa se pone las pilas para crear al delantero definitivo.

Ahora no es que los jugadores vayan a pasar por ese mismo exhaustivo programa, pero se nota que en Japón han tomado notas del anime de fútbol y sacado algunas ideas.

Hay que expandirse

'Blue Lock' se basa en un programa de entrenamiento diseñado para crear al máximo goleador de la historia, un delantero egoísta que no se detiene ante nada para marcar y que pueda llevar a Japón a lo más alto del deporte. Y aunque de una manera diferente, ahora el país nipón quiere seguir apuntando alto.

Desde hace unos años la selección japonesa ha venido apostando cada vez más fuerte, y logró llegar hasta octavos de final en el Mundial de 2022. Ahora la Asociación de Fútbol Japonesa (JFA) ha lanzado un programa inspirado por 'Blue Lock' junto con SCO GROUP para encontrar nuevos talentos. Para ello han decidido expandir sus fronteras: ahora estarán abiertos a jugadores extranjeros que tengan ascendencia japonesa y quieran conectar con sus raíces.

"El fútbol está dejando atrás las fronteras, y la era en la que los jugadores japoneses se desarrollan solo en Japón se ha terminado", ha dicho en un comunicado Tsuneyasu Miyamoto, el presidente de la JFA y antiguo capitán de la selección nacional. "Esperamos que esta iniciativa nos ayude a conectar con jugadores con talento de todo el mundo, y apoyar su crecimiento dentro del fútbol japonés."

Este programa permitirá a los jóvenes atletas entrenar y ser evaluados por los entrenadores de la JFA para ver su potencial dentro del equipo. Está abierto a jugadores que tienen nacionalidad japonesa y viven en el extranjero, a aquellos que tengan al menos un padre japonés, o que puedan acceder a la nacionalidad en el futuro.

Ya no se puede negar el impacto que ha tenido 'Blue Lock', tanto dentro como fuera del mundo del anime. Obviamente, los creadores del manga no se podían ver venir que su obra fuese a termina inspirando una iniciativa real dentro del fútbol japonés. Pero Yusuke Nomura, el artista detrás de 'Blue Lock', dice que "estamos esperando con ganas las solicitudes de todos aquellos que creen que pueden ser el mayor delantero del mundo".

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