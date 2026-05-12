"Os vais a enamorar de todos estos personajes". 'The Rookie' quiere quitarse su espinita clavada con su nueva serie

El universo policíaco de 'The Rookie' se expande de nuevo y esperemos que en esta ocasión les vaya mejor. Si hace unos días supimos de la renovación de la serie protagonizada por Nathan Fillion por una temporada 9, esta semana la cadena estadounidense ABC ha dado luz verde definitiva a un nuevo spin-off: 'The Rookie: North'.

Una nueva serie para la que tendremos que esperar, eso sí, hasta comienzos de 2027, fecha en la que se estrenaría según adelantan medios como Deadline. Un dato que seguramente se confirme esta noche, cuando Disney, compañía matriz de ABC, realice su presentación de novedades para el próximo curso televisivo.

Novato norteño

Protagonizada por Jay Ellis, 'The Rookie: North' presentará a Alex Holland, que tras sufrir un asalto en su propia casa decide combatir una vida de compromisos fallidos uniéndose al departamento de policía de un condado rural en el estado de Washington donde muchas veces los refuerzos no llegan en cinco minutos.

Creada por Alexi Hawley, la serie completa su reparto principal con Chris Sullivan, Karen Fukuhara, Froy Gutierrez, Janet Montgomery, Mya Lowe y Malik Watson. Además, el episodio piloto cuenta con la aparición estelar del agente Nolan (Fillion) apadrinando de esta manera la ficción. Un piloto con el que su protagonista asegura que «os vais a enamorar de todos estos personajes».

Por cierto, la de Fillion no será una aparición puntual ya que hace unos días Hawley dejaba caer que tiene pensados un par de crossovers entre 'The Rookie' y 'The Rookie: North' incluido el del piloto. Claro, habría que ver porque ambas series se ambientan a no pocos kilómetros de distancia.

Habrá que ver si esta nueva serie les funciona mejor que 'The Rookie: Feds', que pasó sin pena ni gloria por la programación del canal y finalmente fue cancelada al terminar su primera temporada.

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