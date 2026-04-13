'The Rookie' es renovada por una temporada 9 e iguala un récord que sólo dos series han superado en toda la historia

Los fans de 'The Rookie' están de enhorabuena, ya que la famosa serie protagonizada por Nathan Fillion acaba de ser renovada por una temporada 9. Eso además le permite igualar un récord histórico para convertirse en la tercera serie dramática más larga de toda la historia del canal ABC.

Va para largo

'The Rookie' iguala en 9 temporadas con 'Dinastía', emitida entre 1981 y 1989, y con 'The F.B.I.', emitida entre 1865 y 1974. Además, todavía tiene margen de acercarse a las dos líderes históricas, que son 'Anatomía de Grey' con 23 temporadas -aunque es probable que acaben siendo unas cuantas más- y 'Policías de Nueva York', que se quedó en 12 entregas.

De hecho, no hay indicación alguna que haga pensar que la temporada 9 de 'The Rookie' pueda acabar siendo la última, pues su creador Alexi Hawley ha comentado a Deadline cuál es su objetivo: "Hagamos de esto Anatomía de Grey" y que "realmente podemos reinventarnos mucho, y eso ayuda a no sentir que nos estamos quedando sin historias. Cada vez que traes un nuevo novato o un nuevo personaje, eso también cambia las cosas".

A eso hay que sumarle lo bien que ha funcionado la temporada 8, que batió récords al tener el mayor debut de la serie en plataformas de streaming y figurando entre los 5 mejores estrenos de ABC de todos los tiempos. Y encima ha conectado muy bien con el público joven, lo que le garantiza una supervivencia aún mayor.

El propio Hawley tiene muy en cuenta la necesidad de ir reinventándose para sorprender al espectador: "Creo que, en definitiva, el éxito se debe en parte a que, semana tras semana, el público no sabe qué versión de The Rookie se va a encontrar. ¿Será un episodio divertido y emocionante? ¿Será más cómico, romántico o de terror? Me gusta variar las cosas, me gusta esa energía".

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