"Tengo que compartir la verdad con vosotros". La actriz que abandonó 'The Rookie' tras denunciar haber sido acosada sexualmente en la serie con Nathan Fillion y que nadie la creyese

Cada vez son menos las series emitidas por las networks de Estados Unidos que consiguen tener un largo recorrido. Es cierto que todavía nos quedan grandes veteranas como 'NCIS' o 'Anatomía de Grey', pero encontrar éxitos durante la era del streaming está siendo mucho más complicado. Uno de los que nadie discute es el de 'The Rookie', una serie que se vio salpicada por la comedia durante sus inicios cuando una actriz la abandonó tras haber denunciado ser acosada sexualmente y ser ignorada por su creador.

Los seguidores de 'The Rookie' seguramente recuerden ya que la actriz en cuestión es Afton Williamson, quien dio vida a Talia Bishop durante la primera temporada de la serie. Lo cierto es que se contaba con su regreso para la segunda, pero la intérprete también vista en 'Banshee' y 'Shades of Blue' decidió bajarse del barco tras todos los problemas a los que tuvo que hacer frente durante la primera entrega.

Una agria polémica

En un primer momento se comentó que su salida de 'The Rookie' había sido realizada de forma amigable, pero tardaron muy poco en empezar a salir a la luz los detalles escabrosos que la llevaron a decir basta. Ella misma explicó lo sucedió en una publicación en Instagram:

"No volveré para la segunda temporada de The Rookie. Tengo que compartir la verdad con vosotros, mis fans. Durante el rodaje del piloto, sufrí discriminación racial/comentarios racistas inapropiados por parte del departamento de peluquería y acoso por parte de los productores ejecutivos. Durante la temporada, continuó el acoso sexual por parte de una estrella invitada, Demetrius Grosse, y los comentarios racistas y la intimidación por parte de la jefa del departamento de peluquería, Sally Ciganovich, se convirtieron en agresión sexual en nuestra fiesta de despedida. Ciganovich fue despedida SÓLO después de la agresión sexual y NO por todo un año de racismo y acoso dentro y fuera de la caravana de peluquería y maquillaje."

"Nunca se siguió el protocolo de RR.HH. tras los informes que yo presenté a mi Showrunner/EP y nunca se abrió una investigación sobre ninguna de mis reclamaciones. La única vez que se me pidió que participara en una investigación fue después de una reunión que convoqué en junio tras el anuncio de la segunda temporada. Estaba claro para todos los presentes en la reunión que el Showrunner no había compartido mis informes con ninguno de los productores. Tras mi denuncia inicial de acoso sexual, me aseguraron que despedirían a Grosse. También se me pidió que rodara con él al día siguiente por cortesía con el guión, aunque aún no habíamos empezado a rodar el episodio. Grosse volvió a aparecer en nuestra hoja de llamadas al final de la temporada, incluso me escribieron en escenas con él."

"Le pregunté al showrunner sobre esto y me admitió que Grosse no había sido despedido ni había involucrado a RRHH. Me pidieron que volviera esta temporada y me prometieron que «todo estaba controlado». La investigación ni siquiera había comenzado y la segunda temporada ya había empezado a rodarse. Lo rechacé y me fui. Ahora es el mejor momento del mundo para ser mujer y tengo una plataforma, así que es hora de usar mi voz. La fuerza viene de dentro. Viene de lo Alto. «Mayor es el que está dentro de mí que el que está en el mundo»."

Desde ABC, la cadena en la que se emite 'The Rookie' que había exigido a la productora Entertainment One que iniciase una investigación para aclarar lo sucedido. Como era de esperar, todos los implicados negaron las acusaciones de Afton Williamson y la investigación realizada por la compañía EXTTI concluyó que había forma de demostrar lo que afirmaba la actriz y que no había nada que sostuviera su versión de los hechos. Eso llevó a que desde la productora lanzasen el siguiente comunicado:

"Hemos llegado a la conclusión de que las personas identificadas en las alegaciones de la Sra. Williamson no se comportaron de manera ilegal ni mostraron un comportamiento inapropiado para el lugar de trabajo. También se concluyó que los productores ejecutivos, incluido el showrunner Alexi Hawley, abordaron los asuntos de los que tuvieron conocimiento con prontitud y de manera justa y razonable. Lamentamos que el paso de la señora Williamson por la serie no haya sido positivo para ella, y respetamos su decisión de seguir adelante con otros proyectos."

En lugar de conformarse con lo que ella misma consideraba una injusticia, Williamson contraatacó con otro mensaje en su cuenta de Instagram en el que aseguraba lo siguiente:

"Lo que más me entristece es que las medidas que se tomaron para engañar, mentir y ocultar la verdad fueron mucho mayores que las que se tomaron para proteger y mantener un entorno de trabajo seguro para los empleados. Es desgarrador para todos los presentes y pasados en ese plató. Y para todos los actores que se enfrentan al acoso, la discriminación, la agresión y la injusticia. Como mujer negra, artista, actriz, en 2019. el hecho de decir la verdad, defenderme y dejar un ambiente de trabajo inseguro, cambió las cosas para mucha gente: Mujeres negras, artistas, actores, víctimas y supervivientes de la injusticia y la discriminación; dio esperanza y una promesa de que las cosas cambiarán; que las cosas ESTÁN CAMBIANDO."

"Y eso no es en vano. Mi oración es que lleguemos a un punto en esta industria en el que no nos limitemos a hablar de ello en reuniones obligatorias de dos horas. Sino que nos adhiramos a Mantener las Promesas Hechas a Todos en cada set, Cumpliendo Incansablemente sus Sueños con Pasión y Dedicación. Para ser el cambio que quiero ver, seguiré trabajando para que el reparto y los equipos vean por fin que las palabras se alinean con los hechos. Tenemos que hacerlo mejor como industria. Sólo se habla hasta que realmente se hace algo.""

La actriz desapareció por completo de las redes sociales desde entonces y lo cierto es que tampoco ha rodado película o serie alguna desde entonces. Por su parte, 'The Rookie' siguió adelante sin más contratiempos y en breve estrenará ya su séptima temporada. Todo apunta a que nunca llegaremos a saber si se cometió o no una injusticia con Afton Williamson.

