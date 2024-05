'The Rookie' temporada 7 - fecha de estreno, quién vuelve y quién no, cambios confirmados y todo lo que sabemos de los nuevos episodios de la serie con Nathan Fillion

La gran mayoría de las series de las que habla todo el mundo vienen de plataformas de streaming, pero todavía hay unas pocas que se emiten directamente en televisión que gozan de una popularidad envidiable. 'NCIS' quizá sea el mejor ejemplo de ello, pero otro título muy popular es 'The Rookie', un drama policíaco protagonizado por Nathan Fillion.

A continuación encontraréis un repaso a todo lo que se sabe sobre la temporada 7 de 'The Rookie', desde la fecha de estreno de los nuevos episodios hasta el cambio ya confirmado en el enfoque de la serie, sin olvidarnos de su reparto y cualquier novedad reseñable.

¿Cuándo se estrena la temporada 7 de 'The Rookie'?

Malas noticias para los seguidores de la serie, ya que la cadena ABC ha confirmado que la temporada 7 no se estrenará hasta 2025, aunque falta por confirmar la fecha exacta -lo más probable es que sea en enero-. Eso sí, el movimiento no se debe a que se haya optado por acortarla considerablemente, ya que constará de 18 episodios, por lo que lo más probable es que se emitan a ritmo semanal sin ningún tipo de interrupción.

'The Rookie', temporada 7 - reparto y protagonistas

Salvo sorpresa de última hora, la temporada 7 contará con el regreso de todos sus protagonistas. El más importantes será el de Nathan Fillion como John Nolan, ya que toda la serie gira alrededor de él y además Fillion también ejerce como productor ejecutivo de 'The Rookie'.

Además, también volverán Eric Winter como Tim Bradford, Melissa O’Neil en el papel de Lucy Chen, Richard T. Jones interpretando a Wade Grey, Alyssa Diaz como Angela Lopez, Mekia Cox dando vida a Nyla Harper, Jenna Dewan encarnando a Bailey Nune, Tru Valentino como Aaron Thorsen y Lisseth Chavez interpretando a Celina Juarez.

Por su parte, Alexi Hawley se mantendrá como showrunner y ha confirmado que no habrá un gran salto temporal del final de la temporada 6 al inicio de la temporada 7, pero sí que pasarán una o dos semanas dentro del universo de la serie. Además, la serie volverá a centrarse más en la fórmula de casos de la semana, tal y como ha destacado en The Wrap:

Estamos deseando volver a contar historias un poco más independientes. Siempre hemos tenido historias en serie de un episodio a otro, pero no necesariamente tenemos que tocarlas todas las semanas. Así que me gusta la idea de que podamos volver a una onda más "¿Qué hacemos esta semana?", que creo que gusta al público, porque sin duda tenemos diferentes maneras de contar historias. Hacemos grandes episodios como el final, pero también hacemos cosas que son más cómicas o más románticas, o tal vez una gran estrella invitada. Me gusta la idea de que cada semana, cuando ves la serie, no sabes necesariamente lo que te vas a encontrar, lo cual es difícil de encontrar en la televisión.

¿Dónde puedo ver en streaming las anteriores temporadas?

'The Rookie' puede verse en España a través de Movistar+, pero solamente parte de la serie. Allí encontraréis completas las temporadas 4 y 5, la temporada 6 está en proceso, ya que va con retraso con respecto a Estados Unidos y de la temporada 1 solamente están disponibles algunos episodios.

'The Rookie', temporada 7 - tráilers, imágenes y cartel

La grabación de los nuevos episodios de 'The Rookie' todavía no han comenzado, por lo que no tenemos ninguna imagen oficial de la temporada 7.

