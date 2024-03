La derrota amarga de 'The Rookie'. Nathan Fillion reconoce la razón por la que fracasó la serie donde 'NCIS' triunfó

No es nada fácil sacar adelante una serie de éxito y, aun teniéndolo, no todo lo que sale derivado de ahí, los spin-offs, funciona. Si no que se lo digan a Nathan Fillion, protagonista y productor ejecutivo (de hecho ayudó a que saliese adelante) de 'The Rookie', la serie que seguía a un recién divorciado cuarentón que decide dar un vuelco a su vida y convertirse en policía.

La serie policíaca, que se emite en España en Warner TV (y en abierto vía Mediaset) acaba de estrenar su sexta temporada, que llegará a nuestro país el próximo abril. La que no va a estrenar nuevos episodios es, precisamente, su spin-off, 'The Rookie: Feds', que fue cancelada fulminantemente después de una sola temporada.

Una pequeña derrota que hace que la franquicia fracase donde otras sagas policíacas como 'NCIS', 'CSI' o '911' (entre otras muchas) han triunfado. Las audiencias poco lustrosas (pero no malas) y las críticas mixtas fueron, desde luego, factores a tener en cuenta para la decisión de ABC. Pero hubo un factor que tuvo aun más peso.

La fragilidad de la industria

Así lo reconoce el propio Nathan Fillion en una reciente entrevista a The Hollywood Reporter a propósito del episodio 100 de 'The Rookie'. En ella, el actor y productor asegura que el parón de Hollywood por sendas huelgas de guionistas y actores supusieron el mazazo definitivo para 'The Rookie: Feds'. Un toque de atención, sobre todo, para ver lo frágil que es toda la industria:

«Creo que nos hizo más agradecidos por ver cuán frágil es esta industria. No fue mada que 'The Rookie: Feds' hiciese, fueron las circunstancias de la huelga, y fue serio el saber que podría ser cualquiera de nosotros. Muchas series no sobrevivieron a esa huelga. Pero aquí estamos, contando estas historias que nos gusta contar.»

Protagonizada por Niecy Nash-Betts, 'The Rookie: Feds' partía con una premisa similar a la de la serie madre, siguiendo a Simone, una señora de 48 años recién reclutada en el FBI. El spin-off fue presentado en sociedad como "backdoor pilot" en un doble episodio durante el tramo final de la temporada 4 de 'The Rookie'.

Desde luego, este ha sido un pequeño paso en falso ya que las intenciones de Fillion es que, de algún modo, 'The Rookie' fuese una de esas series de policías que permease en la cultura como tantas otras.

