Tiene sólo 6 episodios y es absolutamente imprescindible: acaba de estrenarse una de las mejores series policíacas de 2023

Si bien nunca nos faltan buenos ejemplos de dramas policíacos, sí que es verdad que, desde que en Reino Unido terminó 'Happy Valley' o en ausencia de más 'Line of Duty' nos faltaba esa serie imprescindible que tener en el radar. Un hueco que suple de sobra 'Blue Lights', que es una de las mejores series del género de este 2023.

Compuesta, de momento (ya está renovada por una temporada 2), por una sola temporada de seis episodios y recién estrenada en Movistar Plus+ (proviniente de BBC), la serie nos lleva a las complejas calles de Belfast, Irlanda del Norte, para conocer el día a día de tres agentes de policía que se encuentran en periodo de prueba y, también, en la cuerda floja por no terminar de hacerse al trabajo y protocolos del cuerpo.

En esto estarán cuando verán cómo parte de su trabajo de patrulla y rutinario se ve dificultado por políticas internas y conflictos de intereses en lo que empiezan a toparse con actividades de una familia criminal que maneja el tráfico de drogas y armas.

Una mirada global a las contradicciones del trabajo policial

Tomando ejemplo de grandes policíacos, el guion de Declan Lawn y Adam Patterson no quiere detenerse en los giros de un simple caso de la semana (que sí que algo tiene) sino el mostrarnos casi con detalles periodísticos, un amplio y rico tapiz de las calles y políticas policiales de un lugar que, si bien llevan un cuarto de siglo en paz, siguen teniendo bien presente el fantasma del conflicto norirlandés.

Con esto no quiero decir que esto de repente sea 'The Wire' y tengamos una disección de Belfast como la Baltimore de David Simon. Pero sí que hay claras intenciones de mostrarnos un panorama complejo y arroja semillas de cosas a explorar con detalle de buena crónica periodística, tanto en la presente como en futuras temporadas.

Y esto lo van construyendo a través de elementos bien reconocibles en series policíacas de este calibre. Tenemos un equilibrado dramatis personae con jóvenes cadetes y veteranos cuya experiencia les hace no seguir el protocolo al dedillo; tenemos a Grace (Siân Brooke), una mujer ya en sus cuarenta que decide cambiar de profesión; tenemos algún agente "enchufado" y otra cuyo trasfondo religioso la hace de por sí un blanco.

Aquí tenemos una de las claves de 'Blue Lights'. Todos los personajes, incluso los que a priori nos parecen más "antipáticos", están magníficamente escritos de tal manera que se les hace tan creíbles como atractivos al espectador. A través de escenas de espera y de sus diálogos, vamos conociendo y profundizando en ellos.

En unos tiempos en los que muchas veces parece que este tipo de series se deben nutrir de personajes oscuros y atormentados, el mayor acierto es precisamente el que no lo sean. Sí, son complejos y tienen sus contradicciones, pero son también muy reconocibles y fáciles de empatizar.

Una potente e intensa serie

Esto no quita para que no tengamos nuestras dosis de tensión. Recogiendo la tradición de la buena televisión británica 'Blue Lights' nos sumerge en situaciones en las que se transmite que en cualquier momento algo puede salir mal. No estoy hablando ni siquiera de grandes redadas, sino incluso de cuando un agente le da el stop a un coche.

Son varios los ejemplos parecidos que nos encontramos en el día a día de estos policías en lo que la serie va construyendo una intensidad estupenda equilibrando, además, sus momentos de más tranquilidad y de crecimiento de personajes. Todo esto convierte, en definitiva, a 'Blue Lights' en una excelente serie policíaca: es intensa, inteligente y absolutamente imprescindible.

