Gina Carano y otros 23 actores despedidos con polémica de películas y series de televisión

Gina Carano lleva varios días protagonizado diferentes titulares tras ser despedida de 'The Mandalorian' por sus comentarios realizados en redes sociales, con ella afirmando poco después que se sentía más libre que nunca tras lo sucedido. La polémica que rodea a su caso no cesa y ahora hemos querido repasar otros 23 despidos de actores de series de televisión o películas rodeados por la polémica. Vamos con ellos.

Columbus Short de 'Scandal'

Dos incidentes que por sí solos seguramente habrían provocado su marcha coincidieron prácticamente en el tiempo. Por un lado, se metió en una pelea en un bar, pero mucho más grave fueron las acusaciones de su mujer de haberla amenazado con quitarle la vida, estando la hija de ambos de dos años en la casa. Al parecer, Short estaba convencido de que ella le había sido infiel y cuando ella lo negó, cogió un cuchillo, la empujó contra el sofá, empezó a estrangularla y amenazó con clavarle el cuchillo...

Charisma Carpenter de 'Angel'

Otra actriz muy de actualidad, en su caso por las duras acusaciones vertidas hacia Joss Whedon. Todos nos olíamos en su momento que haberse quedado embarazada fue el motivo para acabar prescindiendo de ella y cada vez hay menos dudas de que fue así...

Cindy Williams de 'Laverne y Shirley'

La salida de Cindy Williams de 'Laverne y Shirley' en 1982 vino marcada por la tensa relación que mantenía con Penny Marshall, la otra protagonista de la serie, y por el descontento de los productores cuando dijo que estaba embarazada, solicitando un acomodo especial en la serie por ella para la octava temporada, en la cual finalmente solo participó en dos episodios. Su reacción por presentar una demanda por incumplimiento de contrato cifrada en 20 millones de dólares, llegándose finalmente a un acuerdo extrajudicial.

Charlie Sheen de 'Dos hombres y medio'

Los productores de 'Dos hombres y medio' no soportaron más la actitud de Charlie Sheen en el set de la serie y en 2011 decidieron despedirle por su "peligrosamente autodestructiva conducta", los problemas que daba en el rodaje y las duras críticas que había hecho sobre ellos online.

Danny Masterson de 'The Ranch'

Danny Masterson fue acusado de haber violado a varias mujeres en marzo de 2017, acusación que negó rotundamente. Netflix tardaría hasta diciembre de ese mismo año para anunciar su despido de 'The Ranch', no sin que antes una de las presuntas víctimas se enfrentase a un ejecutivo de la compañía, quien dijo que no se creía las acusaciones. Él también acabaría siendo despedido.

Edward Norton de 'Los Vengadores'

Norton fue el primer Hulk del MCU, pero su reacción tras las cámaras con el estudio estuvo plagada de problemas, sobre todo por sus peticiones para mejorar el guion. Marvel optó finalmente por prescindir de él para 'Los Vengadores', destacando que se debía a que necesitaban a alguien que "abrazase la creatividad y el espíritu colaborativo del resto del reparto", mientras que el agente de Norton señaló que una cuestión financiera, acusando de difamación a Kevin Feige.

Isaiah Washington de 'Anatomía de Grey'

En su momento se fijo que fue despedido al final de la tercera temporada por hacer un comentario homófobo en relación a su compañero de reparto T. R. Knight. Washington se disculpó, pero eso no le salvo del despido, aunque años después afirmó que lo que se publicó sobre su marcha de la serie era mentira.

Janet Hubert de 'El príncipe de Bel-Air'

Casi 30 años duró la guerra entre Janet Hubert, la tía Viv original de la serie, y Will Smith tras la salida de la primera. Al parecer rechazó una oferta económica muy baja y el estudio decidió sustituirla, pero es que además Smith la acusó de querer acaparar protagonismo y de estar enfadada todo el rato.

Julie McCullough de 'Los problemas crecen'

McCollough dio vida a Julie durante 11 episodios de la serie, estando previsto que el personaje interpretado por Kirk Cameron pidiera que se casara con él. Cameron ya había mostrado dudas a que una actriz que había posado para Playboy apareciera en la serie, pero directamente exigió que la boda no tuviera lugar, limitando además la presencia de la actriz a muchos menos episodios de los inicialmente previstos.

Jussie Smollett de 'Empire'

Una caso rarísimo, ya que se demostró que Jussie Smollett se había inventado un ataque racista, hospitalizándose y presentando una denuncia ante la policia. Al saberse que no era verdad, fue despedido de 'Empire'.

Kevin Spacey de 'House of Cards' y 'Todo el dinero del mundo'

Spacey recibió múltiples acusaciones de abusos sexuales a finales de 2017 que le hicieron perder varios trabajos. Por ejemplo, Netflix decidió prescindir de él para la última temporada de 'House of Cards', mientras que Ridley Scott optó por eliminarle de 'Todo el dinero del mundo', contratando a Christopher Plummer para regrabar todas las escenas en las que aparecía su personaje.

Lisa Bonet de 'El show de Bill Cosby' y 'Un mundo diferente'

Doblemente despedida por diferentes motivos polémicos, y supuestamente en ambos casos por culpa de Bill Cosby. En el caso de 'El show de Bill Cosby', todo apunta a que el motivo fue aparecer desnuda en la película 'El corazón del ángel', mientras que quedarse embarazada de su hija Zoe Kravitz motivó su abrupta salida de 'Un mundo diferente.

Lenny Kravitz publicó años después en sus memorias una frase muy elocuente sobre cómo Cosby pidió prescindir de Bonet para 'Un mundo diferente' sin hacerlo abiertamente: "Lisa Bonet está embarazada pero Denise Huxtable no".

Marcus Chong de 'Matrix Reloaded' y 'Matrix Revolution

Chong dio vida a Tank en 'Matrix' y en principio se contaba con él para las secuelas, pero finalmente no hubo ni rastro de su personaje. ¿El motivo? Varía según las fuentes. Él acusó a las Wachowski de difamación, apuntando que le había metido en una lista negra como consecuencia de presentar una denunciar acusando a Warner de incumplimiento de contrato, mientras que Warner afirmó que había realizado llamadas amenazantes después que una disputa por su salario llevase a la eliminación de su personaje.

Megan Fox de 'Transformers: El lado oscuro de la luna'

Se contaba con ella para la tercera entrega de la franquicia tras una polémica entrevista en la que comparaba a Michael Bay como Hitler. Lo curioso es que quien exigió su despido fue en realidad Steven Spielberg, productor ejecutivo de la saga.

Nicolette Sheridan de 'Mujeres desesperadas'

La relación entre Sheridan y Marc Cherry, creador de la serie, no era nada fluida, desembocando en su despido de la serie en 2009. Ella contraatacó presentando una demanda contra él acusándole de haberla golpeado en la cara y de despedirla por quejarse del incidente. Él argumentó que la tocó suavemente en la cara para decirle cómo actuar en esa escena y que se había tomado la decisión de despedirla mucho antes de eso. Todo se quedó en un juicio nulo al no llegar el jurado a un acuerdo.

Robert Downey Jr. de 'Ally McBeal'

El actor tuvo un serio problema con las drogas en su momento y su paso por la serie coincidió con uno de los peores momentos de su carrera. De hecho, ni siquiera ser arrestando con drogas en su posesión fue motivo para su despido en noviembre de 2000, pero un nuevo arresto en abril de 2001 cuando faltaba por rodar un único episodio de la serie llevó a a su despido, no importando que en el penúltimo capítulo de esa temporada su personaje se había prometido con la protagonista.

Roseanne Barr

El canal ABC decidió cancelar el revival de 'Roseanne' por la publicación de unos tuits racistas de la actriz que daba su nombre a la serie, pero al final acabó siendo un despido más que otra cosa, ya que se sacaron de la manga 'Los Conner' conservando al resto del reparto en los mismos papeles...

Rip Torn de 'Easy Rider'

Torn iba a ser uno de los protagonistas de 'Easy Rider', pero se metió en una pelea con cuchillos tras una acalorada charla durante una cena Dennis Hopper -quien sacó el cuchillo varía según quien cuente la historia-. Su papel iría finalmente a manos de Jack Nicholson. Todo acabó en una demanda por difamación por la que Hopper tuvo que pagar cerca de un millón de dólares a Torn.

Sasha Mitchell de 'Paso a paso'

El agradable y querido personaje que Mitchell interpretaba en la serie tenía poco que ver con él en la vida real, ya que en 1996 fue condenado a 3 años de libertad condicional, servicios a la comunidad y la obligación de asistir a clases para esposo abusadores. No cumplió y fue condenado a 30 días en la cárcel, aunque se le permitía salir de día para ir al rodaje. Nuevos incidentes con su esposa llevaron finalmente a su despido.

Sean Young de 'Dick Tracy'

Young aseguró que fue despedida tras una semana de rodaje de 'Dick Tracy' por poner freno a los avances de Warren Beatty para liarse con ella, y que todo esto supuso un problema para su carrera posterior, limitando sus oportunidades profesionales. Los productores afirmaron que se debía a que la actriz no era lo suficientemente maternal para el personaje.

Shannen Doherty de 'Sensación de vivir' y 'Embrujadas'

Otro doble despido por su comportamiento en el set. En el caso de 'Sensación de vivir' se metía a menudo en peleas durante el rodaje, pero tras una Jeannie Garth, Tori Spelling llamó a su madre Aaron para quejarse, siendo despedida por mal comportamiento a petición de ella. En 'Embrujadas' su relación con Alyssa Milano degeneró hasta tal punto que se optó por eliminar a su personaje e introducir en la serie a un nuevo personaje interpretado por Rose McGowan para llenar el vacío dejado por Doherty.

Terrence Howard de 'Iron Man 2'

Howard fue el actor que más cobró por participar en 'Iron Man', algo lógica dada su popularidad por aquel entonces, prometiéndole además una cantidad similar en caso de hacerse la secuela. Cuando llegó el momento, Marvel le ofreció mucho menos de lo acordado, en parte por no estar del todo contentos con la actitud de Howard en el rodaje de la primera entrega pero también porque creían que no merecía la pena. Él se negó y fue sustituido por Don Cheadle.

Thomas Gibson de 'Mentes criminales'

Gibson ya había tenido un incidente por comportamiento violento en el set de 'Mentes criminales' que se resolvió con la obligación tomar clases para el control de la ira. La semana de su despido se dijo que llegó a las manos con un productor de la serie y en esta ocasión no hubo salvación posible.