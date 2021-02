'The Mandalorian': Hasbro cancela el relanzamiento de la figura de Cara Dune (Gina Carano) porque ya "no tiene permiso" para hacerla

El despido de Gina Carano de 'The Mandalorian' no deja de traer cola. La propia actriz anunció poco después que había llegado a un acuerdo con la web The Daily Wire para desarrollar su propia película, afirmando además que "no pueden cancelarnos si no les dejamos", y a ella quizá no se la pueda cancelar, pero sí al merchandising su personaje en la serie de Disney+.

Adiós a la figura de Cara Dune

En concreto ha sido la compañía de juguetes Hasbro la que ha anunciado que ya no tiene permiso para relanzar la figura de Cara Dune de la Black Series de Star Wars cuya primera tirada se agotó poco después de salir a la venta en 2020. Este ha sido el comunicado lanzado por Hasbro confirmado la noticia:

La figura Star Wars Black de Cara Dune lanza en 2020 se agotó al de poco de que el inventario fuese recibido. Hasbro tenía planeado lanzar otra tirada y estábamos aceptando reservas de la misma. Debido a los recientes eventos, Hasbro ya no tiene permiso para producir más esta figura.

En Lucasfilm se han tomado en serio cortar todo lazo con Carano, llegando a sacrificar unos jugosos ingresos vía merchandising, de los cuales una parte irían a la actriz por una cuestión de derechos de imagen. Y es que a veces hay cosas más importantes que el dinero.

Ahora habrá que ver la reacción de los partidarios más acérrimos de Carano, quienes han llegado a pedir que se haga un boicot a Disney+. Entre sus defensores destaca el senador norteamericano Ted Cruz, quien llegó a afirmar que "Gina Carano fue clave para hacer 'Star Wars' divertida de nueva. Por supuesto, Disney la canceló".