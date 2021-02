'The Mandalorian': Gina Carano es despedida de la serie de Disney+ tras sus polémicos comentarios en redes sociales

La actriz Gina Carano está acostumbrada a realizar comentarios polémicos en redes sociales, ya sea para declararse abiertamente en contra del uso de la máscara ante la pandemia de coronavirus, para afirmar que Jeffrey Epstein no se suicidó o apoyar el asalto al Capitolio, pero su última publicación le ha salido muy cara, ya que Lucasfilm ha decidido prescindir de sus servicios en 'The Mandalorian'.

Carano compartió recientemente en Tik Tok donde parecía comparar el holocausto nazi con ser republicano actualmente en Estados Unidos. La actriz no tardó en borrarlo ante las duras críticas acusándola de antisemita, pero capturas del mismo son fáciles de encontrar online.

La confirmación de Lucasfilm

Esta polémica ha colmado la paciencia en LucasFilm, pues una fuente anónima de Hollywood Reporter afirma que la compañía llevaba dos meses buscando una excusa para despedirla -y eso que hasta poco antes barajaron muy seriamente dar una serie propia a su personaje-, ya que un portavoz del estudio ha lanzado el siguiente comunicado para confirmar que han roto su relación profesional con Carano:

Gina Carano no está contratada actualmente por Lucasfilm y no hay planes para ello en el futuro. Sin embargo, sus comentarios en redes sociales denigrando a la gente según sus identidades religiosas o culturales son abominables e inaceptables.

Por todo ello, Carano se verá obligada a dejar de interpretar a la cazarrecompensas Cara Dune en 'The Mandalorian'. Recordemos que ya está confirmada su tercera temporada y hasta ahora no había motivo alguno para pensar que se dejaría de contar con ella. Se desconoce si Lucasfilm la sustituirá por otra actriz o si simplemente su personaje no volverá a aparecer en la serie.