'El príncipe de Bel-Air': la historia de la guerra entre Will Smith y Janet Hubert que ha durado 27 años, con final inesperado

Will Smith soltó hace unos días una bomba al anunciar la participación de Janet Hubert en el episodio especial de 'El príncipe de Bel-Air' ('The Fresh Prince of Bel-Air') que prepara HBO Max con motivo del 30 aniversario de la serie. Hubert era la actriz que dio vida a Tía Viv hasta el final de la tercera temporada, siendo sustituida por Daphne Maxwell Reid.

Desde entonces su relación con Smith perfectamente podría resumirse como una guerra –la propia Hubert llegó a usar ese concepto, como veremos más adelante–, ya que ella siempre le ha culpado de ser el principal responsable de su despido y a lo largo de estos 27 años no ha dudado en llamarlo, entre otras cosas, gilipollas y egocéntrico.

"Para ella yo soy el Anticristo"

A continuación vamos a repasar esta rivalidad, siendo Smith el que lanzó la primera piedra en una entrevista radiofónica concedida en julio de 1993:

Puedo decir que Janet Hubert quería que la serie fuera 'La Tía Viv de Bel-Air' porque sé que que ella me va a echar a los perros ante la prensa. Básicamente ha pasado de un cuarto de millón de dólares al año a nada. Está enfadada ahora pero lo ha estado todo el rato. Una vez dijo "He estado en este negocio 10 años y este mocoso gamberro sale de nada y consigue una serie". Es igual, para ella yo soy el Anticristo.

Apenas un mes después, Hubert comentó a Los Angeles Times que "Estaba herida y decepcionada. Había trabajado duro y no me lo vi venir". A partir de entonces pasó más de una década sin que se hablase mucho del tema. Smith se convirtió en una estrella mundial, mientras que Hubert tuvo que centrar su carrera en hacer apariciones esporádicas en series como 'Policías de Nueva York', 'Friends' o 'Las chicas Gilmore'.

Hubert reaviva la llama

Damos entonces un salto hasta 2009, año en el que Hubert publicó sus memorias 'Perfection is not a Sitcom Mom', donde hablaba de su paso por la serie, publicando además el siguiente mensaje en la web BVonBooks.com, ahora perteneciente a Huffington Post:

Mi marcha estuvo planeada durante mucho tiempo. Nunca habrá una reunión de 'El príncipe de Bel-Air'. Will Smith y Alfonso Ribeiro destruyeron una carrera de 20 años con sus mentiras. Me machacaron. Will se disculpó años después en un artículo de revista 'Essence', pero todavía persiste. Sigue ahí.

Ese mención a Ribeiro, el actor que dio vida al inolvidable Carlton Banks, no fue casualidad, ya que ese mismo año criticó con dureza a Hubert en un especial de comedia, apuntando que se volvió loca y que arruinó la familia que se sentían todos en el set, "haciendo muy difícil para nosotros trabajar, así que desafortunadamente fue despedida. Trajeron a Daphne Maxwell-Reid, a la que adorábamos, y seguimos adelante". Eso sí, reconocía que era divertida y tenía talento, pero insistiendo en que estaba chiflada.

Al año siguiente, Hubert recordó el que seguramente fue el el momento en el que su relación con Smith empezó a agriarse:

Tenía la piel muy oscura, una madre afroamericana, y Will solía contar estas bromas de ver muy negro delante del público antes de empezar a grabar y cierto día fui y le detuve, por lo que el público me abucheó. Él no entendía cómo de increíblemente irrespetuoso estaba siendo con una mujer como yo... "Tu madre es tan negra que cuando se mira a los zapatos cree estar mirándose en el espejo. Ja Ja".

Ya en noviembre de 2011, Smith publicó la imagen de más arriba en la que se reunían varios actores de la serie y Hubert tardó bien poco en responder a la misma de una forma más tajante imposible en declaraciones realizadas al portal TMZ:

Nunca habrá una reunión porque nunca haré nada con ese gilipollas de Will Smith. Todavía es un egocéntrico y no ha crecido. Todo esto sobre la reunión que nunca sucederá mientras yo viva salvo que haya una disculpa, palabra que él desconoce.

Primer intento de reconciliación

Sin embargo, Hubert cambió el tono en marzo de 2013 en una entrevista concedida a The Grio. En ella se mostraba abierta a hacer esa reunión y comentaba lo siguiente:

Le diría que necesitamos curar esto. Has hecho y dicho algunas que son totalmente falsas y lo saben. Yo he dicho algunas cosas que probablemente nunca debí haber dicho, pero nunca las ha oído venir de mi boca. Sobre todo esas cosas de TMZ las pasadas navidades. Mi madre falleció, así que ahí estaban los medios apaleándome de nuevo... y te cansas. Estoy cansada, ¿tú no, Will?

Además, la actriz también dejó claro cuál fue el motivo real de su despido: "Fue una negociación que debería haber acabado como la mayoría. Éramos una serie muy exitosa y me sentía un parte integral de eso, me sentía valiosa, pero nunca puedes sentirte valiosa en Hollywood".

En mayo de ese año también quitó cierta importancia a la actitud de Smith y Ribeiro señalando que solamente eran unos niños malos por aquel entonces, pero dejando claro lo siguiente: "Tenemos que tener una reunión, tenemos que terminar esta horrible guerra de 21 años. Creo que todos nos debemos una disculpa".

Hubert vuelve al ataque

Sin embargo, esa postura de Hubert no duró demasiado, ya que en 2014 volvió a echar sal en la herida con el siguiente comentario en alusión al protagonista de 'Soy leyenda': "Si quieres que te bese el culo, entonces tendrás que ponerlo en mi contrato". Su contrato sería también uno de los motivos de su siguiente ataque a Smith:

Creo recordar un momento el que fui a ti para decirte: "¿Sabes qué, Will? Eres la estrella de la serie. ¿Por qué no nos unimos todos contigo y quizá consigamos un pequeño aumento? Quizá tu influencia con la cadena, ya que la serie tiene tanto éxito y tú eres el protagonista, nos ayudaría mucho, como hicieron en 'Friends'. Como hacen las series de blanco, ¿lo recuerdas? Porque yo sí. Y tu respuesta fue: "mi trato es mi trato y el vuestro el vuestro".

Algo que parece olvidar Hubert es que lo de 'Friends' fue algo bastante inusual y que ella fue despedida de 'El príncipe de Bel-Air' antes de que empezase la por muchos considerada la mejor comedia televisiva de la historia. Por no decir que ese acuerdo para que los protagonistas cobrasen todos un millón de dólares por episodio no tuvo lugar hasta varios años después.

Poco después, Hubert criticó el boicot contra los Óscar de 2016 encabezado, entre otros, por Jada Pinkett Smith ante la falta de intérpretes negros entre los nominados. Uno de los que sonaban con más fuerza, y que sí fue candidato en los Globos de Oro, fue precisamente Will Smith por 'La verdad duele', sobre lo cual Hubert dijo lo siguiente:

Encuentro irónico que alguien que ha montado su vida y hechos millones y millones de dólares de la gente que ahora pide biocotear solamente porque no ha sido nominado. Porque no ganó. Así es como funciona la vida, cariño. Quizá no merecías la nominación. Honestamente no creo que merecieras una nominación a los Globos de Oro con ese acento.

Duros ataques que Smith prefirió obviar durante una entrevista radiofónica de 2016 en la que únicamente dijo cosas buenas sobre Hubert:

Creo que es brillante, una artista que hace muchísimas cosas. Baila, canta, es una artista realmente poderosa, así que me encanta lo que aportó a 'El príncipe de Bel-Air'.

Al fin parecía que se podría abrir la puerta por el otro lado, aunque quizá era ya demasiado tarde, porque ese mismo Hubert recordó en su paso por 'The Real' que en 2009 había acudido a Smith para pedirle ayuda para limpiar su nombre: "Esperaba de corazón que un día me ayudara, pero no lo hizo."

Ya en 2017, Hubert no reaccionó nada bien cuando Ribeiro publicó una imagen con su "familia" en la serie, haciendo únicamente alusión a la ausencia del ya fallecido James Avery. Esto fue lo que dijo Hubert apenas un par de días después en su cuenta de Facebook, aunque lo borró poco después:

Sé que el prostituto de los medios Alfonso Ribeiro ha publicado un post de lo que él ha llamado reunión. Le gente me lo ha contado. Él siempre fue el 'lameculos' de Will. Nunca habrá una verdadera reunión de 'El príncipe de 'Bel-Air'. No tengo mayor interés en ver a esa gente de nuevo en ninguna clase de circunstancia.

Todos dábamos por muerta cualquier posibilidad de reconciliación y este mismo 2020 hubo una reunión virtual del reparto en la que también se ignoró a Hubert. Sin embargo, el milagro se ha producido y ahora habrá que esperar a que HBO Max emita este episodio especial de 'El príncipe de Bel-Air' para conocer los detalles.