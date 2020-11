'El príncipe de Bel-Air': así fue la emotiva reconciliación entre Will Smith y Janet Hubert tras 27 años enfrentados

El esperado episodio especial de 'El príncipe de Bel-Air' se estrena hoy 19 de noviembre en HBO Max y en él se repasan varias anécdotas de la serie, pero está claro que lo que más curiosidad despertaba era el reencuentro entre Will Smith y Janet Hubert, la actriz que dio vida a la tía Viv original en las tres primeras temporadas de la sitcom.

"Ha sido duro"

Según aclara The Hollywood Reporter, charla entre Hubert y Smith se produjo el día anterior a la reunión con el resto del reparto y ella no tuvo dudas en señalar que "ha sido duro" y que había perdido mucho como resultado de la disputa que ambos actores mantuvieron durante casi tres décadas, ya que la actriz recuerda que todo se torció cuando se quedó embarazada mediada la tercera temporada:

Había muchas cosas sucediendo en mi vida y también en la de Will. La vida en casa no era buena en absoluto. Ya no me reía, ya no sonreía o bromeaba porque estaban pasando cosas que nadie sabía. El reparto no tenía ni idea de lo que estaba pasando.

Para complicarlo todo más, Hubert desvela que recibió una mala oferta para seguir en la serie y que se decidió cambiar de actriz tras rechazarla. Su marcha acabó provocando que fuera ignorada en Hollywood, comentado lo siguiente a Smith: "Me habían desterrado y ellos me dijeron que fuiste tú quien me desterró porque tú eras Will. Eras solo un crío. Fue muy duro"

Por su parte, Smith no dudó en disculparse por lo sucedido y en destacar que ahora que es padre harías las cosas de una forma diferente: "Puedo ver cómo hice el rodaje muy difícil para Janet", ya que con 21 años "todo era una amenaza" para él, comentando además lo siguiente:

Estaba cegado por el miedo, las bromas y la comedia. Ahora puedo ver el nivel de dolor y de dificultades que tenías que pasar simplemente por ir a trabajar cada día.

Los problemas para Hubert fueron mucho más allá de la serie, ya que ella recuerda que "decir que una mujer negra es difícil en Hollywood es un beso de la muerte y ya es suficientemente complicado ser una mujer con la piel oscura en este negocio", a lo que Smith replica lo siguiente:

La persona que quiero ser es alguien que te protege, no alguien que libera los perros contra ti.

Un final feliz

Todo se cierra con ambos pidiéndose perdón mutuamente, con Smith definiendo la charla como sanadora. Después Hubert se reúne con el resto del reparto, conociendo además por primera vez a Daphne Reid, la actriz que tomó el relevo como tía Viv en las otras tres temporadas de 'El príncipe de Bel-Air'.

Por el momento no se sabe dónde o cuándo podremos ver el episodio en España.