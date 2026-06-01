Mañana llega a Netflix la estupenda serie que lanzó la carrera de una de las mayores estrellas de Marvel

A menudo se destacan las películas de catálogo que llegan a Netflix, pero la plataforma también recupera ocasionalmente series de televisión que dejaron huella en su momento y que llevan ya un tiempo algo olvidadas. Mañana tenemos un buen ejemplo de ello, pues llega a Netflix 'Everwood' -tanto en España como en América Latina-, la estupenda serie que, entre otras cosas, lanzó la carrera de Chris Pratt, quien años después se convertiría en un insuperable Star-Lord para Marvel -y no, no me olvido que entre medias se lució con la extraordinaria serie 'Parks and Recreation'-.

La premisa de 'Everwood' nos cuenta que un neurocirujano de fama mundial toma una decisión drástica tras la muerte de su esposa en un accidente de tráfico: el doctor Andrew Brown deja su trabajo y se muda a un pequeño pueblo llamado Everwood junto a Ephram y Delia, sus dos hijos.

Por qué merece la pena ver 'Everwood'

Estrenada en el año 2002, 'Everwood' aguantó cuatro temporadas en antena, y lo cierto es que fue cancelada sin piedad como consecuencia de la fusión de los canales UPN y The CW en favor de otra serie de la que solamente llegaron a emitirse 3 episodios antes de ser a su vez cancelada. Por suerte, a los responsables de la serie se les dio la oportunidad de rodar otro final para dar un cierre a la historia, pues inicialmente habían grabado otro con la idea de continuar adelante con al menos una temporada más.

Tras ese aviso para que tengáis en cuenta que la serie no os va a dejar colgados, lo siguiente que me gustaría destacar es que es cierto que hemos visto muchas series sobre la vida de los protagonistas en un pueblo más o menos excéntrico -imposible no acordarse de 'Doctor en Alaska' ('Northern Exposure') o 'Las chicas Gilmore' ('Gilmore Girls')-, pero aquí Greg Berlanti optó por apostar por un tono más cercano y dramático.

El propio arranque de la serie está marcado por una tragedia, algo que los responsables de la serie nunca esquivan. De hecho, va más allá de eso, pues bien pronto también hay una tramase relacionada con una persona que pasa mucho tiempo en coma tras otro accidente de tráfico. La pena y el dolor siempre sobrevuelan de forma más o menos clara, pero ojo, eso no significa que 'Everwood' sea simplemente una serie triste.

Otro de los logros de 'Everwood' es que se siente más sincera de lo habitual en este tipo de relatos. Por supuesto que hay detalles esperables como la típica trama romántica de largo recorrido o los rivales que acaban convirtiéndose en amigos, pero todo al servicio de lograr que ese pequeño pueblo realmente se sienta como una comunidad -hasta visualmente se nota que se presta atención a que se sienta como un lugar especial- y no como un sitio en el que viven los protagonistas y de vez en cuando tenga peso algún otro vecino.

Todo ello comandado por un inspirado Treat Williams que sabe manejarse muy bien como un hombre dolido por la muerte de su esposa, aunque las relaciones con sus hijos no están exentas de problemas, en especial con Ephram (Gregory Smith), cuya pasión por la música también acabará siendo fundamental en la serie.

Sin embargo, la galería de personajes que pueblan 'Everwood' es tan importante o más que el propio Williams. Ahí es evidente que lo que va a llamar la atención de muchos es ver a Chris Pratt, un total desconocido por aquel entonces, dando vida a Bright Abbott, el hijo del doctor (Tom Amandes) que rivaliza con el protagonista y también hermano de Amy (Emily VanCamp), la joven de la que Ephram se enamora perdidamente.

Tampoco voy a engañaros y deciros que 'Everwood' es una serie perfecta, pues para empezar pertenece a esa época en la que las temporadas se iban por encima de los 20 episodios, lo cual a veces suponía recurrir a cierto relleno para llegar a la duración exigida por la cadena, pero lo que sí me atrevo a decir es que merece mucho la pena.

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