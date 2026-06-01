'One Piece' presenta a los grandes villanos de Elbaph. Los Caballeros de Dios se lucen en su propio tráiler y traen una de las mayores sorpresas de todo el anime

Esta primavera 'One Piece' ha empezado una nueva etapa histórica para el anime, porque a partir de ahora la serie pasará a ser estacional y tan solo emitirá un número limitado de episodios al año. De paso también nos hemos metido en el esperadísimo Arco de Elbaph, que llevábamos literales décadas soñando con llegar al hogar de los Gigantes, y se nota que ya estamos en el tramo final de la historia.

Se acabó la fiesta

Si hace nada 'One Piece' nos dio una alegría tremenda con la reunión de Robin y Saul después de más de veinte años separados, ahora las cosas se van a empezar a poner serias. Los Caballeros de Dios, un grupo de guerreros de élite de Mary Geoise están por hacer su gran entrada en el anime, y 'One Piece' nos la viene adelantando un su propio tráiler.

Desde las cuentas oficiales de 'One Piece' nos anuncian la llegada de estos Dragones Celestiales en los próximos episodios, y especialmente el debut en el anime de Figarland Shamrock. Hace unos meses ya se confirmó que Kenjiro Tsuda se encargaría de ponerle voz en la serie, y ahora ya le hemos podido oír oficialmente en este nuevo tráiler.

La llegada de Shamrock también trae uno de los mayores giros de tuerca de todo 'One Piece', con el que Eiichiro Oda ya nos descolocó el año pasado en el manga y de paso confirmaba una de las teorías fans más locas. Por ahora el tráiler ya promete que los Caballeros de Dios van a suponer problemas, especialmente porque van buscando al príncipe Loki y no tienen pinta de que se vayan a detener ante nada.

Aún queda para llegar al verdadero final de 'One Piece', pero se nota que estamos en la Saga Final y que Oda está poniendo toda la carne en el asador. Los Caballeros de Dios son unos de los villanos más temibles hasta la fecha y nos lo van a hacer pasar mal... Así que tras las risas y los llantos para bien de los últimos capítulos, mejor mentalizarnos de que las cosas se van a poner serias muy, muy pronto.

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