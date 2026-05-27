Tras 22 años y casi 1000 capítulos de espera, 'One Piece' por fin nos da la reunión más anticipada de todo el anime con un episodio que ya ha hecho historia

Si queremos una serie que nos lo de todo lo más pronto posible, 'One Piece' no es ese anime. Los fans han aprendido a tener paciencia, porque hay tramas que tardan años o incluso décadas en resolverse tanto dentro como fuera de la pantalla, pero cuando por fin ocurre es tremendamente satisfactorio y ahora el anime nos ha dado una reunión que llevábamos veinte años esperando.

¡Aviso! Este artículo contiene spoilers del anime semanal de 'One Piece'

Nadie nace para estar solo

La historia de Nico Robin es una de las más desgarradoras dentro de los miembros de la tripulación de Luffy (y eso que ninguno se libra de sus propios traumas). Durante el Arco de Ennies Lobby descubrimos la verdad sobre su pasado, la destrucción de la biblioteca de Ohara y el sacrificio del gigante Jaguar D. Saul para que Robin pudiera escapar del desastre.

Hasta que encontró una familia con Luffy y su tripulación, Robin se había pasado 20 años huyendo y viviendo escondida sin confiar en nadie. Y aunque las cosas han cambiado mucho desde que se unió formalmente a los Sombreros de Paja, aún le quedaba una cuenta pendiente: reunirse con Saul.

El anime de 'One Piece' ya nos iba anticipando el momento, empezando por la noticia de que Saul estaba vivo y en Elbaph y con el cambio de aspecto de Robin para asegurarse de que su viejo amigo la reconociera. Y con el episodio más reciente del anime, 'One Piece' por fin nos ha dado una reunión que hemos tardado veinte años en ver.

Robin llevaba 22 años sin ver a Saul, desde que este fue congelado por Kuzan durante la Buster Call en Ohara en el episodio 278 de la serie. Y para nosotros, fuera de la serie, ha ocurrido un periodo de tiempo similar porque ese capítulo se emitió el 24 de septiembre de 2006, hace casi, casi 20 años.

Casi mil capítulos después, Saul y Robin por fin se han reencontrado y 'One Piece' no ha reparado en detalles para celebrarlo por todo lo alto. Lo que en el manga es un momento muy emocional y tierno se ha expandido todavía más, deteniéndonos en las reacciones de los compañeros de Robin, volviendo a animar el encuentro con Saul cuando era pequeña, e incluso con un tema musical dedicado a ellos, 'Sekai wa Hitori Janakatta', interpretado por Maki Ōtsuki.

Poquito a poco vamos acercándonos al final de la serie, y se va notando en este tipo de regalitos. Una resolución y un cierre espiritual que hemos tardado décadas en ver, y que precisamente la espera ha vuelto todavía más emocionante. Además, el episodio 1163 del anime ya se ha colado entre los mejor valorados de todo 'One Piece' con un 9,8 en IMDb y más de 5000 reviews en apenas dos días, yendo en camino a convertirse entre los mejores capítulos del anime.

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