El live action de 'Naruto' sigue vivito y coleando. Masashi Kishimoto afirma que "es un milagro", y creo que llega en el mejor momento posible

Las cosas de palacio van despacio, pero pocas van tan lentas como la película en acción real de 'Naruto'. Allá por 2015 Lionsgate se hizo con los derechos sin conseguir levantar del todo el proyecto y lo tuvo paralizado durante años, aunque en 2023 tuvimos una actualización muy prometedora: Destin Daniel Cretton sería el director.

Poquito a poco

Masashi Kishimoto, el creador de 'Naruto', era el primer entusiasmado con este giro. El director de 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos' se ganó la bendición de Kishimoto, que afirmó que era "el director perfecto para Naruto". Desde entonces no se ha sabido mucho más del proyecto, y la verdad es que Cretton ha estado hasta arriba. Pero ahora que 'Spider-Man: Brand New Day' está a punto de estrenarse, parece que las cosas vuelven a moverse poquito a poco.

De entrada se ha confirmado que oficialmente comienza el proceso de casting para los protagonistas. Ya se está buscando a los miembros del Equipo 7, Naruto, Sakura y Sasuke, y después se continuará con los secundarios principales.

"Las historias del maestro Kishimoto han inspirado a generaciones de fans en todo el mundo, es un honor traer este mundo y estos personajes a la pantalla grande en acción real por primera vez", ha dicho Cretton en un comunicado, como recogen desde Variety. "Estoy muy emocionado de comenzar a buscar a nuestro Equipo 7 por todo el mundo y traer el increíble universo de 'Naruto' a la vida".

Todo apunta a que podremos contar con un reparto internacional, especialmente porque la búsqueda será "por todo el mundo", como promete Cretton. Aunque es muy posible que se tome nota de 'One Piece' y 'Avatar: La leyenda de Aang' para evitar el whitewashing de los personajes (o eso queremos creer). Kishimoto parece estar muy metido en la producción, y ha vuelto a aprovechar para dar su apoyo al completo a Cretton para cerrar filas antes de que los fans se echen encima.

"Ahora mismo, no dejan de pasarme milagros, uno detrás de otro. Mi obra, 'Naruto', se va a convertir en una película de Hollywood de verdad. Y un milagro todavía más grande es que vaya a ser dirigida por el único Destin Daniel Cretton. ¡Aún no me lo creo!, afirmó el mangaka. "Si tantos milagros ya han pasado, esperemos que sigan llegando más. Tengo muchas ganas de los encuentros milagrosos que nos traerán actores extraordinarios y apasionados. ¡No puedo esperar a ver a mis personajes en la película".

Lo cierto es que hace unos años, llevar un anime a acción real era una hazaña prácticamente imposible. 'Dragonball Evolution' casi mató cualquier otro proyecto por completo e intentonas recientes como 'Cowboy Bebop' no ayudaron. Aunque todo ha cambiado con 'One Piece' de Netflix, y parece que Hollywood se ha vuelto a envalentonar.

Desde luego, el escenario ha cambiado por completo, también gracias a la acogida del público, y se ha demostrado que si se cuenta con los creadores originales y un equipo que ama el manga, se puede hacer un live action que cumpla las expectativas. Esperemos que Kishimoto haya tomado notas de Oda y vigile el live action de 'Naruto' con mucho ojo, aunque parece que por ahora está en las manos correctas.

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