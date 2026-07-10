"Mi primera vocación". Anthony Hopkins deja de lado el cine a los 88 años para hacer realidad su sueño de lanzar su primer disco

Anthony Hopkins lleva décadas demostrando su talento como actor, lo que le ha servido para ganar dos Óscar, el primero por 'El silencio de los corderos' y el segundo por 'El padre'. Sin embargo, a sus 88 años ha decidido dejar temporalmente de lado el cine para hacer realidad su primera gran pasión de convertirse en músico.
Lo cierto es que el actor ha firmado un contrato discográfico con el sello de música clásica Decca Classics para lanzar el próximo mes de agosto de 2026 'Life is a Dream', un disco con temas compuestos por Hopkins e interpretados por Dustavo Dudamel y la Orquesta Filarmónica.
"La música fue mi primer deseo"
La pasión de Hopkins por la música se remonta a cuando apenas tenía 4 años de edad, pues fue entonces cuanto empezó a tocar el piano. Él mismo asegura que "la música fue mi primer deseo, mi primera vocación. He compuesto música toda mi vida. Algunas de estas piezas me han acompañado durante décadas, y aún hoy vuelvo a ellas".
El protagonista de Hannibal' continúa destacando que "toda mi vida es un sueño. Firmar con Decca es el honor de mi vida. Ha sido un verdadero privilegio colaborar con la distinguida Orquesta Philharmonia y los virtuosos solistas, el violonchelista Gregorio Nieto y el pianista clásico Sergio Tiempo. Mi más profundo agradecimiento y respeto al Maestro Gustavo Dudamel, cuyo arte es parte integral de este viaje musical. Con la elegante precisión de su batuta, transformó cada nota con un significado profundo e imborrable, creando un paisaje visual que invita al oyente a sentir e imaginar algo singularmente persona".
Este caso me recuerda bastante al de Christopher Lee, quien tenía 87 años cuando lanzó su primer disco de música. Eso sí, el inolvidable Saruman de 'El señor de los anillos' apostó por el heavy metal sinfónico en lugar de la música clásica.
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