Meses después de su estreno en cines y posterior paso por Cannes, llega al streaming una de las mejores películas españolas del año

Han habido etapas más o menos inspiradas en su carrera, pero últimamente acercarse a una película de Pedro Almodóvar tiene un poco de ver de qué lado le ha caído al tirar la moneda al aire esta vez. Incluso sus autoficciones pueden volverse en su contra, pero con ‘Amarga Navidad’ ha conseguido que esta vez le salga cara.

Nada que celebrar

El cineasta manchego vuelve a entrelazar ficción y realidad en un trabajo lleno de capas y también veneno sobre el acto de creación. Con Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón dando vida a sus sibilinas creaciones, la película hace su estreno en streaming a través de Movistar Plus tras su paso por cines y también por el Festival de Cannes.

Distanciada del trabajo de dirigir películas, Elsa se ha centrado en hacer publicidad hasta que un día sufre un ataque de pánico que le obliga a reconsiderar las decisiones que está tomando. El proceso le hace fijarse en las vidas que le rodean, que no va a poder evitar querer convertir en una obra. Una similar a la que está escribiendo Raúl para salir de su bloqueo creativo.

Almodóvar se atreve a lanzarse a un enarbolado trabajo de encaje de bolillos, intercalando diferentes capas de narración e introduciendo también metanarrativas dentro de las metanarrativas. Era todo material para que quedase una de sus obras que pecan demasiado de ensimismamiento, aunque en el pasado haya clavado la autoficción (’Dolor y gloria’, por ejemplo).

También había riesgo de que su melodrama de rencillas familiares y de amistades quedase tan desinflado o desigual como sus dos últimos largometrajes. En cierto punto adolece la trama de Bárbara Lennie de ello, pero es más fácil comprarlo al observarlo como pura creación de un fabuloso Sbaraglia que es el último actor en transformarse en el director.

De las espinas que surgen en este acto de creación encuentra ‘Amarga Navidad’ sus reflexiones y su drama más interesante, especialmente en un tramo final que podría transmutar en cine de vampiros con poco esfuerzo. Es uno de los trabajos más inspirados de Almodóvar en los últimos años, lo que significa que es automáticamente una de las mejores películas españolas del año.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores películas españolas de 2026