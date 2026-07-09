El cambio más importante de 'Pasapalabra' solo ha durado tres semanas sin polémica. Telecinco y los dueños de 'El Rosco' preparan otra demanda

La disputa legal por el futuro de 'Pasapalabra' está lejos de cerrarse: aunque Antena 3 dejó de emitir 'El Rosco' tras la resolución judicial y reaccionó con rapidez lanzando una nueva prueba final que conectó bien con la audiencia, MC&F y Telecinco sostienen que 'AlaZ' reproduce en exceso la estructura, el ritmo y la mecánica del formato original. El conflicto, que parecía encauzado ya, vuelve así a encenderse con acusaciones de similitud sustancial y un escenario en el que ambas cadenas se preparan para una nueva batalla jurídica por el concurso más visto de la televisión española.

Os ponemos en situación. El pasado 21 de mayo, el Tribunal Supremo ratificó una sentencia histórica en favor de la productora neerlandesa MC&F, resolviendo de forma definitiva la larga disputa legal contra Atresmedia e ITV Studios por los derechos de propiedad intelectual de 'El Rosco'. El alto tribunal desestimó los recursos de la cadena y dictaminó que la emblemática prueba final de Pasapalabra constituye un formato autónomo e independiente del resto del concurso, y por tanto le dio a los primeros los derechos para explotarlo como buenamente vieran oportuno, en este caso llegando a un acuerdo con Telecinco para poner en marcha un programa del que no hay detalles.

No sin cierta incertidumbre, como admitió Roberto Leal, Antena 3 reaccionó con rapidez al varapalo judicial y adquirió un formato suizo para poder emitirlo a partir del 19 de junio en el que, igual que en 'El Rosco', el concursante debe completar el abecedario respondiendo preguntas, aunque con la opción añadida de poder pedir una letra a cambio de 5 segundos. En pantalla, el resultado era bastante reconocible para los espectadores: una dinámica parecida, quizá con un toque más estratégico, cuyo mayor cambio residía en lo visual y no tanto en las mecánicas. O eso deben pensar en MC&F y Mediaset para considerar que hay argumentos suficientes para volver a los tribunales.

MC&F ve 'AlaZ' más parecido a 'El Rosco' que 'DallAZetA'

En el momento de redacción de esta pieza no tenemos el escrito de la acusación, pero en Vertele explican que, aunque Atresmedia compró los derechos del formato suizo 'DallAZetA' para crear 'AlaZ', los demandantes alegan que la adaptación española se parece más a 'El Rosco' que al juego suizo (donde solo juega un concursante encerrado en una cabina, a diferencia del duelo de dos concursantes en Antena 3). Será un juez quien deba decidir si este es el caso. Sea como fuere, tenemos culebrón para rato, y todo con Telecinco, como decíamos esta mañana, viviendo uno de sus peores veranos.

En Vertele también explican que, aunque Mediaset apoya la demanda, es MC&F quien la presentará porque, entre otras cosas, está obligada por contrato a defender el formato frente a plagios. Y todo, repetimos, mientras aún no tenemos detalles del concurso que buscará aprovechar la icónica prueba final de 'Pasapalabra', y que no podrá incluir, a su vez, nada que sea sospechosamente muy similar al resto del programa de Antena 3.

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