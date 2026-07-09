En 4 días regresa a Netflix una de sus mejores sagas de aventuras. Un divertidísimo live action de anime con una trepidante caza del tesoro entre yakuzas y osos salvajes

Es complicado acertar con las adaptaciones a acción real de manga y anime, porque la verdad es que todas las historias no se prestan al medio. Pero una que ha conseguido acertar de lleno es 'Golden Kamuy', un entretenidísimo western japonés que nos lleva tras un tesoro mítico.

Retomamos la búsqueda

'Golden Kamuy' de Satoru Soda se ambienta en Hokkaido principios del siglo XX, tras la guerra ruso-japonesa. Un veterano del enfrentamiento llamado Saichi Sugimoto consigue una pieza de un mapa del tesoro que lleva hasta el oro perdido del pueblo Ainu, y resulta que el resto de trozos del mapa están tatuados en las espaldas de varios peligrosos delincuentes.

Sugimoto no es el único que busca el afamado tesoro, y pronto se tiene que enfrentar a otros veteranos de guerras, samuráis e incluso a miembros de la yakuza mientras intenta sobrevivir lo mejor que puede a la estepa. Por suerte, cuenta con la ayuda de Asirpa, una chica Ainu que también busca recuperar el legado de su pueblo.

La primera película de acción real se estrenó en Japón en 2024 y fue un bombazo de éxito en la taquilla. Algunos meses después llegó a Netflix, y desde entonces también se ha continuado la historia con una miniserie titulada 'Golden Kamuy 2: En busca de los prisioneros de Hokkaido', y en apenas unos días llega la tercera parte de la historia.

El 13 de julio aterriza en Netflix 'Golden Kamuy 3: El asalto a la prisión de Abashiri', una nueva película que continúa adaptando el manga de Soda y nos mete en la siguiente etapa de la historia. En este caso, Sugimoto y Asirpa viajan a la prisión de Abashiri para buscar a Noppera-Bo y tratar de conseguir más pistas sobre el tesoro, aunque no son los únicos en dirigirse al lugar.

'Golden Kamuy 3: El asalto a la prisión de Abashiri' se estrenó en Japón el pasado marzo y ha logrado una recaudación de 1,36 mil millones de yenes (unos 8,97 millones de dólares), alcanzado con su estreno el tercer puesto de la taquilla japonesa. Tras esta película llegaríamos, aproximadamente, a la mitad del manga, con lo que todavía hay potencial para más series y películas si 'Golden Kamuy' continúa funcionando tan bien.

En Espinof | No todo es 'Dragonball Evolution'. 5 live action de anime que demuestran que los remakes pueden ser la caña (y se pueden ver en streaming)

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026



